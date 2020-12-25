Independent: немецкая церковь извинилась за сожжение «ведьм» спустя 400 лет

Архиепископ немецкого города Айхштет Грегор Мария Ханке назвал охоту на ведьм «кровоточащей раной в истории церкви» и пообещал установить в местном соборе табличку в память о жертвах, сообщает The Independent. Как отмечает издание, с XV по XVIII только в одном Айхштете по обвинению в колдовстве были убиты около 400 человек.
Католическая церковь немецкого города Айхштет извинилась за сожжение «ведьм» после около 400 лет молчания, передаёт The Independent.
Как отмечает издание, с XV по XVIII век около 400 человек подверглись пыткам и были убиты в этом баварском городе по подозрению в колдовстве. В общей сложности в немецких землях было убито около 25 тыс. человек, а по всей Европе — около 60 тыс. В основном жертвами охоты на ведьм становились женщины, однако в некоторых случаях в колдовстве обвиняли также мужчин и детей.
Католическая церковь Айхштета принесла извинения за сотни совершённых убийств только после многих лет призывов признать свою вину. В частности, архиепископ города Грегор Мария Ханке назвал события «кровоточащей раной в истории церкви», пообещав установить мемориальную доску в память о жертвах в местном соборе.
«Хорошо, что они хоть что-то сделали, но, конечно, этого не достаточно», — отреагировал на извинения художник из Мюнхена Вольфрам Кастнер.
Кастнер призывал церковь Айхштета принести извинения ещё с 2017 года, после того как наткнулся на протоколы допросов и был шокирован прочитанным. В рамках своей кампании активист зачитывал истории убитых людей на площади перед городским собором.
В качестве примера The Independent приводит историю жены мэра города Урсулы Боншаб. В 1627 году в возрасте 36 лет женщину арестовали и пытали в течение 20 дней, пока она не призналась в выкапывании тел детей из могил и общении с дьяволом. В результате Боншаб сожгли на костре.
Кампания по реабилитации жертв охоты на ведьм в Германии началась в 2011 году по инициативе протестантского пастора Хартмута Хегелера. За девять лет власти свыше 50 немецких городов извинились за ту роль, которую сыграли в процессе. По словам Хегелера, католическая «церковь боялась Реформации, а суды над ведьмами были средством борьбы с ней». В частности, пастор отметил, что тех, кто отворачивался от католицизма, обвиняли в сговоре с дьяволом.
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