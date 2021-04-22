N-TV: создание новой российской станции в космосе приближает конец МКС

Россия собирается построить собственную новую космическую станцию и уже приступила к реализации проекта, отмечает N-TV. По данным «Роскосмоса», первый основной сегмент уже готов. Запустить станцию в работу планируется через четыре года. Это может ускорить закат для нынешней МКС, которая уже более двух десятков лет является форпостом человечества в космосе, сообщает немецкий телеканал.

Москва планирует создать собственную станцию в космосе, и миллиардное строительство уже началось, сообщает N-TV. По замечанию немецкого телеканала, самостоятельный проект России на орбите может ускорить конец для существующей Международной космической станции.

Россия, по собственным данным, уже начала строительство своей новой космической станции. Первый основной сегмент уже готов, написал в новостном канале Telegram глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Ракетостроительная корпорация «Энергия» получила задание обеспечить запуск новой станции уже через четыре года.

Как отмечает немецкий телеканал, Россия давно вынашивала планы по созданию собственной космической станции, и недавно решение об этом было принято. Строительство российской станции на орбите может привести к прекращению работы нынешней МКС раньше, чем ожидалось, подчёркивает N-TV.

Договор о сотрудничестве с различными международными партнёрами истекает в 2024 году. Недавно Москва обозначила перспективу его продления аж до 2030 года, сообщается в материале. Однако в воскресенье заместитель председателя правительства Юрий Борисов намекнул на возможный выход России из соглашения, возможный с 2025 года. При этом он сослался на техническое состояние внешнего форпоста человечества в 400 км над Землёй, функционирующего уже на протяжении более чем двух десятков лет. «Мы не можем подвергать угрозе жизни», — заявил Борисов на российском телевидении.

В прошлом году на МКС было обнаружено несколько трещин, которые залатали космонавты. Недавно «Роскосмос» сообщил, что после 2024 года на основе состояния станции будет приниматься решение по поводу её будущего.

Глава Кремля Владимир Путин потребовал сохранить и укрепить за Россией статус одной из ведущих ядерных и космических держав. Как отмечает немецкий телеканал N-TV, новая станция может стоить России до $6 млрд.