TVE: эксперт предупреждает — решать проблему космического мусора нужно уже сейчас, иначе в будущем мы не сможем покидать планету

Человечество слишком долго игнорировало проблему космического мусора, которая стала вызовом, не терпящим отлагательств, передаёт TVE. Как предупреждает эксперт Лоренцо Тарабини, мусор в космосе начинает множиться, и если мы не начнём действовать уже сейчас, то в будущем мы не сможем покидать планету.

Чем больше миссий, тем больше прогресса, но также и больше мусора. Спутники и прочие космические объекты, которые мы отправляем за пределы нашей планеты, во многих случаях превращаются в отходы.



ЛОРЕНЦО ТАРАБИНИ, участник проекта E.T.PACK: Они остаются на орбите и, как это уже происходит, сталкиваются друг с другом, создают облака из обломков-пуль.



Эти обломки представляют огромную опасность для спутников, Международной космической станции и её астронавтов. Однако это не единственный риск.



ЛОРЕНЦО ТАРАБИНИ: Мусор в космосе начинает множиться. И если мы не начнём действовать уже сейчас, в будущем мы не сможем двигаться и покидать планету.



Речь идёт о проблеме, которую мы уже слишком долго игнорируем и для которой уже сейчас нужно найти решение. Она, согласно Европейскому космическому агентству, стала вызовом, не терпящим отлагательств.



Уже существует миссия, цель которой — удалять мусор с помощью проектов, наподобие этого космического мусоровоза.



ХОСЕ МАРИЯ МОРАЛЕС, Европейское космическое агентство: Он его (мусор. — ИноТВ) ловит. И поскольку это, скажем так, спутник-спрут, то у него есть свои собственные двигательные механизмы. А делать он будет следующее: он будет постепенно снижать свою орбиту.



И таким образом они будут входить в контакт с атмосферой и распадаться. Также ставка делается на иную конструкцию спутников. В этой лаборатории планируют вместе с каждым спутником отправлять в космос вот такие алюминиевые ленты



ЛОРЕНЦО ТАРАБИНИ: Если нам удастся получить силу, какой бы малой она ни была, которая будет постоянно поддерживать энергию на спутнике, то мы сможем снять его с орбиты.



На проходящей сейчас международной конференции учёные до субботы будут заниматься выработкой решений по очистке той помойки, которая вертится вокруг нашей планеты.



Дата выхода в эфир 20 апреля 2021 года.