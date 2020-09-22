Der Spiegel: в Германии открыли центр космических операций для защиты спутников от атак и мусора

03:00
Глава МИД Кубы назвал поведение США самой большой угрозой миру
Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес во время выступления на сессии Генассамблеи ООН назвал поведение США «самой большой угрозой международному миру и безопасности».
03:00
Число выявленных случаев коронавируса в Мексике превысило 700 тысяч
Число выявленных случаев коронавируса в Мексике превысило 700 тыс., в стране скончались 73 697 человек.
03:00
Лавров: нужно поставить заслон ослаблению контроля над вооружениями
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время видеообращения на мероприятии высокого уровня Генассамблеи ООН по случаю 75-летия организации призвал поставить заслон попыткам ослабить систему контроля над вооружениями в мире.
03:00
Меркель предложила провести реформы в ООН
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что ООН нуждается в реформах для дальнейшего развития и для способности отвечать на современные вызовы.
03:00
Трамп заявил о желании заключить сделку с Ираном
США готовы заключить сделку с руководством Ирана, заявил американский лидер Дональд Трамп во время выступления в Огайо.
03:00
Биллингсли обсудил с партнёрами по НАТО Россию и Китай
Спецпредставитель американского президента по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли обсудил с партнёрами по НАТО Россию и Китай.
03:00
Венесуэла назвала агрессией санкции США против Мадуро
Венесуэла назвала агрессией санкции США против венесуэльского лидера Николаса Мадуро за сотрудничество с Ираном.
03:00
В США офицера полиции обвинили в работе на китайскую разведку
В США офицера полиции Нью-Йорка обвинили в работе на китайскую разведку, по данным Министерства юстиции, он «шпионил за американскими сторонниками движения за независимость Тибета».
03:00
Все заказы на производство аппаратов ИВЛ в России выполнены
Все заказы на производство аппаратов искусственной вентиляции лёгких в России в 2020 году выполнены, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.
03:00
Российский ледокол «Арктика» отправится на ледовые испытания
Российский универсальный атомный ледокол «Арктика» проекта 22220 отправится из Санкт-Петербурга на ледовые испытания во вторник, 22 сентября.
03:00
Трамп анонсировал «сигнал Китаю» на выступлении в ООН
Американский президент Дональд Трамп намерен послать «сильный сигнал» Китаю во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН.
03:00
В Белоруссии начинается активная фаза учений с Россией
В Белоруссии начинается активная фаза учений российских и белорусских десантников «Славянское братство — 2020», сообщили в Министерстве обороны России.
03:00
Минздрав России разрешил испытания ещё одной вакцины от коронавируса
Министерство здравоохранения России выдало разрешение на клинические исследования вакцины от коронавируса, разработанной Центром Чумакова.
03:00
На «Ролан Гаррос» объявили о заболевании коронавирусом одной из теннисисток
Теннисистка, которая должна была принять участие в квалификации Открытого чемпионата Франции «Ролан Гаррос», снялась с соревнований из-за заболевания коронавирусом.
03:00
МЧС: землетрясение магнитудой 2,5—3 ощущалось в Бурятии
Землетрясение в районе Байкала ощущалось в четырёх районах Бурятии, идёт обследование зданий. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на МЧС России.
03:00
«Манчестер Сити» обыграл «Вулверхэмптон» в матче АПЛ
В матче второго тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Сити» одержал выездную победу над «Вулверхэмптоном».
03:00
В Москве за сутки умерли 15 пациентов с коронавирусом
В Москве за сутки скончались 15 пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом заявили в столичном оперативном штабе.
03:00
В НХЛ не обнаружено новых случаев заболевания коронавирусом
Национальная хоккейная лига (НХЛ) не выявила новых случаев заболевания COVID-19 среди участников плей-офф.
03:00
В Иркутске рассказали о работе стратегических объектов после землетрясения
Пресс-служба администрации Иркутска заявила, что стратегические объекты, а также объекты коммунальной инфраструктуры работают штатно после землетрясения.
03:00
Дубль Ибрагимовича помог «Милану» обыграть «Болонью» в Серии А
В матче первого тура итальянской Серии А «Милан» одержал победу над «Болоньей».
03:00
Шлеменко признался, что хотел бы провести бой с чемпионом UFC Адесаньей
Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко заявил, что бой с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в среднем весе Исраэлем Адесаньей является для него поединком мечты.
03:00
В ЕС заявили о намерении улучшить торговые отношения с США
Европейский союз будет продолжать работать над улучшением торговых отношений с США, относительно которых у него сохраняются опасения. Об этом, как передаёт РИА Новости, заявил исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.
03:00
Эксперт прокомментировала проект всероссийской реновации жилья
Исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева прокомментировала законопроект, регулирующий комплексное развитие территорий и расселение ветхого и аварийного жилья.
03:00
Эксперт прокомментировал ситуацию с ДТП с участием велокурьеров
Председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин прокомментировал ситуацию с ДТП с участием велокурьеров.
03:00
Названы лучшие новогодние города России
Стали известны лучшие новогодние города России для отдыха и путешествий.
03:00
Джокович: ещё один большой титул, я очень собой доволен
Первая ракетка мира Новак Джокович прокомментировал победу над Диего Шварцманом в финале турнира Ассоциации теннисистов-професионалов (АТР) серии «Мастерс» в Риме.
03:00
В ВОЗ назвали число случаев коронавируса в мире
Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) назвали число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в мире.
03:00
На Тюменском нефтегазовом форуме ожидается более 10 тысяч участников
На Тюменском нефтегазовом форуме ожидается более 10 тыс. участников благодаря проведению в онлайн- и офлайн-форматах.
03:00
Астахов прокомментировал ситуацию с нарушением прав детей в России
Адвокат, телеведущий, писатель Павел Астахов прокомментировал ситуацию с нарушением прав детей в России.
03:00
Конференция «Цифровая индустрия промышленной России» состоится в Нижнем Новгороде
Конференция «Цифровая индустрия промышленной России» состоится в рамках Нижегородской ярмарки 23—25 сентября.
03:00
В Госдуме оценили ситуацию с нянями в России
Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина оценила ситуацию с нянями в России.
03:00
В Кировской области прокомментировали ситуацию с COVID-19
В Кировской области за сутки зарегистрировали 67 новых случаев COVID-19.
03:00
Актриса Наталья Суркова рассказала, что делала во время режима самоизоляции
Актриса Наталья Суркова рассказала, чем занималась во время режима самоизоляции.
03:00
Диетолог оценила вред кофе
Практикующий диетолог Нурия Дианова оценила вред кофе.
03:00
В Иркутске ввели режим повышенной готовности после землетрясения
Администрация Иркутска сообщила о введении режима повышенной готовности после землетрясения.
03:00
В АПЛ выявлено три случая заболевания коронавирусом
Три случая заболевания коронавирусом выявлено в клубах Английской премьер-лиги (АПЛ) по итогам третьей волны тестирования сезона-2019/20.
03:00
Началась третья смена полуфиналов конкурса «Большая перемена»
В Центральном, Приволжском и Южном федеральных округах стартовала третья смена полуфиналов конкурса «Большая перемена».
03:00
В Крыму пройдёт выставка «Западные мастера: от барокко к импрессионизму»
В Симферопольском художественном музее пройдёт выставка «Западные мастера: от барокко к импрессионизму».
03:00
С затопленного теплохода в Крыму подняли более 8,5 тысячи взрывоопасных предметов
Сотрудники крымского и севастопольского управлений МЧС России проводят водолазное обследование и подготавливают места для швартовых работ на затопленном грузовом теплоходе «Жан Жорес». Судно находится в акватории Феодосийского залива.
03:00
Стартовал первый полуфинал конкурса «Лидеры России. Политика»
В понедельник, 21 сентября, в Москве состоялась церемония открытия первого полуфинала конкурса «Лидеры России. Политика».
03:00
В Совфеде оценили предложение бессрочно продлить пособие безработным с детьми
Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике, сенатор Валерий Рязанский прокомментировал предложение Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) повысить пособие для безработных с детьми и применять эту меру на постоянной основе.
03:00
Юрист и писатель Юкша поделился воспоминаниями о Борисове
Юрист и писатель Янис Юкша поделился воспоминаниями об актёре, режиссёре, ведущем передачи «Русское лото» Михаиле Борисове.
03:00
В Госдуме прокомментировали ситуацию с курсом рубля
Председатель комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков прокомментировал ситуацию с курсом рубля.
03:00
В ЕК надеются на реформирование ВТО
Исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что ЕС надеется на реформирование Всемирной торговой организации (ВТО) после избрания её нового руководителя.
03:00
Скопинцев прокомментировал баннер болельщиков относительно вылета «Динамо» из еврокубков
Защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев после матча восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ахматом» (1:0) высказал своё мнение о баннере болельщиков московского клуба, посвящённого вылету команды из Лиги Европы.
03:00
Спасатели предупредили об усилении ветра до 17 м/с в Ленобласти
Спасатели предупредили об усилении ветра в Ленинградской области во вторник, 22 сентября.
03:00
Синоптик рассказал о бабьем лете в центре России
Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал о бабьем лете в Центрально-Европейском регионе России.
03:00
На Украине назначили нового главу ГБР
Новым исполняющим обязанности директора Государственного бюро расследований (ГБР) Украины стал Алексей Сухачёв.
03:00
Алексей Миранчук тренируется по индивидуальной программе
Российский полузащитник Алексей Миранчук тренировался отдельно от общей группы игроков итальянской «Аталанты».
03:00
Путин наградил актёра Боярского орденом Почёта
Президент России Владимир Путин наградил актёра Михаила Боярского орденом Почёта.