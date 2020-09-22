Der Spiegel: в Германии открыли центр космических операций для защиты спутников от атак и мусора

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр запустила в коммуне Удем в земле Северный Рейн-Вестфалия новый центр воздушных и космических операций, сообщает Der Spiegel. Он будет использоваться для защиты спутников от атак и мусора, а также наблюдения за летающими объектами, которые при входе в атмосферу могут стать угрозой для населённых пунктов, рассказывает немецкое издание.

В вопросах безопасности космос играет всё большую роль, пишет Der Spiegel. В связи с этим министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр запустила в коммуне Удем в земле Северный Рейн-Вестфалия новый центр воздушных и космических операций. Он стал частью оперативного центра немецких ВВС.

Военное учреждение позволит защищать спутники от атак и прочих помех, а также наблюдать за летающими объектами, которые при входе в атмосферу могут стать угрозой для населённых пунктов.

Для этого за объектами, а также так называемым космическим мусором, который может помешать работе устройств, будут следить и будут его каталогизировать. Поначалу штат центра будет насчитывать 50 экспертов. К 2031 году его собираются увеличить до 150 сотрудников.