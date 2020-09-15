Times: жизнь на Венере — учёные обнаружили газ фосфин, который производят микроорганизмы

Выводы учёных из Кардиффского университета взволновали астрономическое сообщество: обнаруженный на Венере газ фосфин говорит о наличии жизни на второй планете от Солнца, пишет The Times. Исследователи считают, что только микроорганизмы способны поддерживать постоянный уровень газа на планете, однако не все астрономы согласны с таким предположением: по их словам, механизм получения фосфина не до конца изучен, как и атмосфера Венеры.

Новое исследование Кардиффского университета шокировало астрономическое сообщество: учёные обнаружили в атмосфере Венеры газ фосфин, который является ключевым «маркером жизни», сообщает The Times.

«Я была поражена», — рассказала Джейн Гривз, руководитель исследования, опубликованного в журнале Natural Astronomy. На второй планете от Солнца достаточно жарко, чтобы плавился свинец, а атмосфера состоит из паров серной кислоты, однако где-то между ними находится химический элемент, который обычно испаряется за несколько минут. Весь прошлый год Гривз и её коллеги пытались найти объяснение, как этот газ мог постоянно восполняться на Венере, если исключить присутствие микроорганизмов. Выяснилось, что все известные химические и геологические процессы на планете не могут привести к такому результату — только присутствие жизни.

Как объясняет британская газета, химический состав Венеры во многом остаётся неизученным, поэтому, возможно, там происходит совершенно неожиданная реакция. Однако вполне вероятно, что в районах, где может существовать жидкость, плавают одноклеточные организмы. «На Земле жизнь смогла зародиться в чрезвычайно суровых условиях, — поясняет профессор Гривз. — Я задаюсь вопросом, не слишком ли скептично мы настроены».

Хотя астрономы осторожны в своих оценках, новое открытие может дать зелёный свет исследовательской миссии на Венеру, предполагает The Times. Директор Колумбийского астробиологического центра Калеб Шарф считает, что исследование дало толчок для поиска жизни в необычных местах, которые находятся на соседних планетах. При этом учёный предупреждает, что представленные выводы далеко не окончательные: по его словам, ещё не полностью понятны биохимические способы получения фосфина даже на Земле, где он встречается повсеместно, но в небольших количествах. Калеб Шарф отмечает, что ему нужно больше доказательств, чтобы радоваться: по его словам, уже было слишком много ложных обнаружений жизни.