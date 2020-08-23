CNN: «2020-й становится всё лучше и лучше» — накануне выборов в США к Земле приблизится астероид

2 ноября, прямо накануне президентских выборов в США, к Земле на минимальное расстояние подойдёт астероид, передаёт CNN. Между тем, по оценкам учёных, вероятность столкновения этого небесного тела с нашей планетой составляет 0,41%.

«2020-й год становится всё лучше и лучше, — отмечает саркастично CNN. — На фоне пандемии, гражданских беспорядков и сезона выборов в США, который вызывает разногласия в обществе, к нам приближается астероид».



Причём, как сообщает издание со ссылкой на Центр исследований околоземных объектов при NASA, на минимальное расстояние к Земле небесное тело подойдёт 2 ноября, накануне президентских выборов в Соединённых Штатах.



По оценкам, шанс на столкновение с Землёй составляет 0,41%.



В NASA также подчеркнули, что астероид, вероятно, не окажет особого влияния на нашу планету и тем более не спровоцирует Армагеддон.



Как передаёт CNN, впервые это небесное тело обнаружили в 2018 году специалисты Паломарской обсерватории в Калифорнии.