CNN: «2020-й становится всё лучше и лучше» — накануне выборов в США к Земле приблизится астероид

03:00
Непомнящий: «Спартак» пока не готов к большим задачам
Известный футбольный тренер Валерий Непомнящий высказал мнение о перспективах московского футбольного клуба «Спартак» в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ).
03:00
Минская милиция предостерегла от провокаций
Минская милиция сообщила о готовящихся провокациях во время воскресных акций оппозиции.
03:00
Непомнящий назвал сильные и слабые стороны «Спартака» и «Локомотива»
Известный футбольный тренер Валерий Непомнящий поделился ожиданиями от центрального матча пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московскими клубами «Спартак» и «Локомотив».
03:00
ZDF: Навального доставили в ФРГ как «гостя канцлера»
Доставленный в берлинскую клинику «Шарите» Алексей Навальный формально прибыл в ФРГ как «гость канцлера», сообщает немецкий телеканал ZDF.
03:00
Футболист «Спартака» Понсе назвал русский язык слишком сложным
Аргентинский нападающий московского футбольного клуба «Спартак» Эсекьель Понсе высказал мнение о русском языке.
03:00
Головин вошёл в стартовый состав «Монако» на первый матч в сезоне Лиги 1
Российский полузащитник Александр Головин вошёл в стартовый состав «Монако» на матч первого тура французской Лиги 1 с «Реймсом».
03:00
Подписан второй контракт на поставку С-400 Турции
Контракт на поставку второго полка систем ПВО С-400 Турции подписан, стороны обсуждают вопросы его финансирования.
03:00
Глава UFC высказался об идее проведения объединённого турнира с Bellator
Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт прокомментировал идею главы промоушена Bellator Скотта Кокера о проведении объединённого турнира.
03:00
Чисора на русском языке поздравил Поветкина с победой над Уайтом
Британский боксёр-тяжеловес Дерек Чисора прокомментировал победу россиянина Александра Поветкина над британцем Диллианом Уайтом.
03:00
На Украине сообщили о тяжёлом состоянии Юлии Тимошенко из-за COVID-19
Лидер украинской парламентской фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко заболела коронавирусом, её состояние тяжёлое. Об этом сообщила её пресс-секретарь Марина Сорока.
03:00
Мбаппе — о финале Лиги чемпионов: для меня это обычный день
Нападающий французского «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе рассказал, как он готовится к матчу с мюнхенской «Баварией» в финале Лиги чемпионов УЕФА.
03:00
В Иране сообщили о переговорах экипажа сбитого украинского Boeing
Бортовые самописцы вели запись разговоров экипажа украинского Boeing, сбитого в Иране, в течение нескольких секунд после взрыва первой ракеты, сообщил глава Организации гражданской авиации Ирана Турадж Дехгани Зангане.
03:00
Биатлонист Логинов приступил к тренировкам на сборе в Сочи
Чемпион мира по биатлону Александр Логинов приступил ко второму предсезонному тренировочному сбору в Сочи.
03:00
Министры обороны СНГ, ШОС и ОДКБ встретятся в Москве в начале сентября
Совместное заседание глав оборонных ведомств государств — участников СНГ, государств — членов ШОС и ОДКБ пройдёт в Москве в начале сентября.
03:00
Билялетдинов считает, что «Спартак» и «Локомотив» будут играть в открытый футбол
Бывший полузащитник «Локомотива», «Спартака» и сборной России по футболу Динияр Билялетдинов поделился ожиданиями от предстоящего матча московских клубов в рамках четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
03:00
Уайту не потребовалась дополнительная медпомощь после боя с Поветкиным
Британский боксёр Диллиан Уайт не получил тяжёлых травм после нокаута в поединке с россиянином Александром Поветкиным.
03:00
Названа примерная стоимость ремонта «Адмирала Кузнецова» после пожара
На восстановление авианосца «Адмирал Кузнецов», повреждённого пожаром, уйдёт до 350 млн рублей. Такие подсчёты сделала Объединённая судостроительная корпорация.
03:00
Джошуа прокомментировал победу Поветкина над Уайтом
Чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версиям IBF, WBA, WBO и IBO британец Энтони Джошуа прокомментировал победу россиянина Александра Поветкина над британцем Диллианом Уайтом.
03:00
Синоптики прогнозируют две недели летнего тепла в Москве
Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что лето в Москве задержится как минимум на две недели, а 31 августа воздух в столице прогреется до +29 °C.
03:00
Чемезов допустил подписание нового контракта с Турцией по С-400
Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов не исключил подписания нового контракта с Турцией на поставку С-400 в 2021 году.
03:00
Цзю: Поветкин перевернул ход боя с Уайтом за счёт характера и контратак
Константин Цзю, знаменитый в прошлом боксёр, а также тренер Александра Поветкина, прокомментировал победу тяжеловеса над Диллианом Уайтом.
03:00
Мехонцев поразился выступлению 40-летнего Поветкина
Олимпийский чемпион по боксу Егор Мехонцев высказался о победе Александра Поветкина над Диллианом Уайтом.
03:00
Бывший генеральный секретарь РФС стал гендиректором «Крыльев»
Бывший генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Евгений Калакуцкий назначен генеральным директором «Крыльев Советов».
03:00
В Минск стягивается военная техника
В центр Минска в преддверии акции оппозиции стягиваются военные грузовики.
03:00
Коалиция во главе с США покидает базу Эт-Таджи в Ираке
Международная коалиция во главе с США покидает военную базу Эт-Таджи в Ираке, иракским военным передадут объекты и оборудование.
03:00
Бывший селекционер «Локо» поведал об уходе Кварацхелии из клуба
Бывший селекционер «Локомотива» Виктор Тищенко рассказал, как из клуба выгнали Хвичу Кварацхелию.
03:00
Тищенко считает, что Уайт расслабился после двух нокдаунов Поветкина
Двукратный олимпийский чемпион по боксу Алексей Тищенко прокомментировал победу Александра Поветкина над Диллианом Уайтом.
03:00
Шлеменко — Поветкину: ты показал настоящую силу русского духа
Боец ММА Александр Шлеменко поздравил боксёра Александра Поветкина с победой над Диллианом Уайтом.
03:00
Россия готова в сжатые сроки поставить Турции дополнительную партию С-400
Глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что Россия сможет произвести и поставить Турции дополнительную партию систем ПВО С-400 в сжатые сроки, если соответствующий контракт будет подписан.
03:00
Селекционер вспомнил появление Миранчуков в «Локомотиве»
Бывший селекционер «Локомотива» Виктор Тищенко вспомнил появление в клубе братьев Алексея и Антона Миранчуков.
03:00
В Москве состоялся «Ночной забег»
В Москве 22 августа состоялся «Ночной забег» — единственный старт, который проходит в столице после захода солнца, в нём приняли участие более 6 тыс. человек, они пробежали 10 км по территории Лужников и по набережным города.
03:00
В Ингушетии нейтрализованы два сторонника ИГ
В Ингушетии во время операции в селе Троицкое нейтрализовали двух боевиков «Исламского государства»*.
03:00
В России за сутки скончались 73 пациента с коронавирусом
В России за сутки скончались 73 пациента с коронавирусной инфекцией. Общее число летальных исходов, связанных с COVID-19, увеличилось до 16 383.
03:00
В России 3162 человека выписаны после лечения от COVID-19
За сутки в России после лечения от коронавируса выписаны 3162 человека, за всё время выздоровели 770 639 пациентов. Об этом информирует оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
03:00
Айртон раскрыл план «Спартака» по сдерживанию Алексея Миранчука
Бразильский легионер «Спартака» Айртон высказался о полузащитнике «Локомотива» Алексее Миранчуке.
03:00
В России за сутки выявлено 4852 случая коронавирусной инфекции
Число выявленных случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 4852, до 956 749. Об этом информирует оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
03:00
Айртон рассказал об особенном настрое на дерби
Защитник «Спартака» Айртон рассказал об особом настрое на дерби с «Локомотивом» в четвёртом туре чемпионата России.
03:00
Президент «Ростова» объяснил сделку с «Сочи» по Полозу и Попову
Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц прокомментировал возвращение в клуб Дмитрия Полоза и уход в «Сочи» Ивелина Попова.
03:00
«Ростов» объявил о трансфере Полоза и уходе Попова в «Сочи»
«Ростов» официально объявил о переходе нападающего Дмитрия Полоза из «Ростова».
03:00
Кириенко рассказал о спасённых жизнях в условиях коронавируса в России
Заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко прокомментировал ситуацию с коронавирусом в стране.
03:00
Рябинский считает, что Поветкин проявил волю в поединке против Уайта
Андрей Рябинский, глава сотрудничающей с Александром Поветкиным промоутерской компании «Мир бокса», прокомментировал победу боксёра над Диллианом Уайтом.
03:00
Зимин полагает, что Поветкин может нокаутировать любого соперника
Александр Зимин, бывший тренер боксёра-тяжеловеса Александра Поветкина, поделился впечатлениями от его победы над Диллианом Уайтом.
03:00
В Крыму выявлено более 50 новых случаев коронавируса за сутки
Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что число новых случаев коронавируса, зарегистрированных в Крыму за минувшие сутки, составило более 50.
03:00
Билялетдинов не удивится ничьей в матче «Спартак» — «Локомотив»
Известный тренер Ринат Билялетдинов не видит фаворита в матче «Спартак» — «Локомотив» в четвёртом туре Российской премьер-лиги (РПЛ).
03:00
В России создаётся умная «антиковидная» пропускная система
В России ведётся работа над созданием «антиковидных» тепловизоров, которые способны распознавать сотрудников предприятий и самостоятельно принимать решение, запускать человека или нет.
03:00
СМИ: Чалов может вернуться на поле в матче ЦСКА с «Краснодаром»
Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов, пропустивший последние матчи из-за травмы, может сыграть с «Краснодаром» в пятом туре чемпионата России.
03:00
Танк «Армата» получил экспортный паспорт
Танк «Армата» получил документы, которые позволяют вести переговоры о его экспорте.
03:00
Фьюри отреагировал на победу Поветкина в поединке с Уайтом
Тайсон Фьюри отреагировал на победу Александра Поветкина в поединке с Диллианом Уайтом.
03:00
Кудряшов заявил, что Поветкин в бою с Уайтом показал все свои лучшие качества
Известный российский боксёр Дмитрий Кудряшов прокомментировал победу своего соотечественника Александра Поветкина над британцем Диллианом Уайтом.
03:00
Собянин напомнил, что проблема коронавируса в Москве остаётся
В Москве остаётся проблема коронавируса, однако ситуацию можно назвать хорошей с точки зрения её стабильности, заявил московский мэр Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 1».