SRF: швейцарцы запустят на орбиту «охотника за мусором»

В сотрудничестве с Европейским космическим агентством швейцарская компания ClearSpace собирается создать предприятие по уборке мусора в космосе, сообщает SRF. Устранением обломков на орбите Земли займётся специальный «эвакуатор». Он будет захватывать объекты с помощью манипуляторов и выводить их на очень низкую орбиту, после чего они сгорят а атмосфере, объясняет швейцарский телеканал.

Орбита Земли — это, по сути, очень грязная свалка. Так что там наверху нужна служба по вывозу космического мусора, большую часть которого составляют обломки спутников. Звучит как научная-фантастика, но на самом деле это основательно проработанный проект Европейского космического агентства и швейцарской компании. Уже через пять лет должен начаться сбор мусора, который потом будет сожжён в атмосфере.

Уже сейчас в космосе летает больше 30 000 объектов, величина которых превышает десять сантиметров. Наряду с другими обломками вблизи земного шара находится около 600 активных спутников. На данный момент для космонавтики мусор — это скорее несущественная проблема. Но с увеличением количества полётов в космос угроза столкновений и дальнейшего накопления мусора может сильно вырасти. Столкновения маленьких обломков со спутниками могут уже сейчас привести к взрывам. И тут в игру входит эвакуатор ClearSpace One, построенный за €120 млн.

РЕНАТО КРПУН, глава отдела космонавтики в Государственном секретариате по вопросам образования, исследований и инноваций: Цель заключается в том, чтобы, так сказать, создать предприятие по уборке мусора в космосе. Спутники ClearSpace будут забирать сломанные, дефектные спутники и направлять их в сторону Земли. А они в свою очередь будут сгорать в земной атмосфере.

Одна из главных трудностей заключается в том, что охотник за мусором должен очень аккуратно приблизиться к объектам, чтобы в них не врезаться. Тогда манипуляторы смогут схватить объект и вывести его на очень низкую орбиту. Там обломки быстро сгорят. Для швейцарской космонавтики это очень важный заказ. Ещё ни разу она не руководила полностью проектом Европейского космического агентства.

Дата выхода в эфир 02 декабря 2020 года.