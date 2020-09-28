NTD: школьники в Индонезии собирают пластиковый мусор в обмен на интернет

Когда из-за распространения коронавируса в Индонезии пришлось закрыть школы и перейти на дистанционное обучение, выяснилось, что миллионы детей в бедных семьях не имеют возможности подключиться к интернету. У многих семей в отдалённых деревнях нет даже мобильных телефонов. Чтобы как-то решить эту проблему, волонтёры организовали пункты приёма пластика, где в обмен на собранный мусор предоставляют бесплатный доступ в интернет, передаёт NTD.

Когда из-за коронавируса в Индонезии закрылись школы, миллионы детей остались без доступа к образованию. Как оказалось, в отдалённых деревнях у многих семей нет не только интернета, но даже мобильных телефонов. Именно тогда в стране начали придумывать креативные способы решения проблемы.



Последние два месяца 15-летний Димас Анвар Путра и его друг собирают пластиковый мусор на улицах Джакарты. Потом обменивают его на wi-fi. За три часа интернета нужно принести около килограмма отходов.



ДИМАС АНВАР ПУТРА, школьник: Мы собираем мусор, для меня это как волонтёрская работа. Нам также предоставляют бесплатный интернет.



Это инициатива местного жителя Инга Солихина. В месяц за доступ к сети он платит чуть более 22 долларов.



ИНГ СОЛИХИН, глава организации по сбору мусора: Проблема в том, что в прошлом месяце у нас закончились деньги на интернет — поэтому на этой неделе мы можем заходить туда только по три раза в неделю. Боюсь, что опять исчерпаем лимит! Надеемся, люди смогут помочь нам с доступом, и к нам сможет прийти больше школьников.



А это гористая местность в 80 километрах от Джакарты. Сюда каждую неделю волонтёры приезжают на мобильной wi-fi станции. Они также привозят с собой ноутбуки и телефоны.



ДАФА МАХЕСА, школьник:Проблема с онлайн-обучением в том, что я редко пользуюсь телефоном. Он есть только у родителей, но иногда их нет дома.



АБДУЛ МАНАФ, глава волонтёрской программы: Мы начали этот проект, поскольку власти решили перевести школьников на онлайн-обучение. Школьники часто жаловались на отсутствие интернета в отдалённых местностях. Тогда мы решили привезти этим детям мобильный wi-fi.



По данным на 2019 год, из 60 миллионов индонезийских семей только одна из шести имела доступ к интернету.



Дата выхода в эфир 27 сентября 2020 года.