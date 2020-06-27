Euronews: экологи призывают срочно защитить океан от выброшенных средств защиты

Экологи бьют тревогу: из-за коронавируса в океане и в прибрежной полосе находят всё больше брошенных масок и резиновых перчаток. Количество мусора неминуемо растёт, а вместе с этим возрастает и угроза для морских обитателей. На юге Англии добровольцы пытаются предотвратить попадание мусора в океан и каждую неделю выходят на очистку пляжей, которые раньше считались одними из чистейших в мире, передаёт Euronews.

Средства индивидуальной защиты — маски и перчатки, призваны помочь в борьбе с распространением коронавируса. Но оставляемые где попало, они теперь представляют угрозу для окружающей среды и могут привести к повышению уровня загрязнения мирового океана.



На юге Англии отряды добровольцев пытаются предотвратить нежелательный сценарий. Каждую неделю они выходят на очистку пляжей Брайтона.



КЛЭР ПОТТЕР, эколог: Пластик сам собой из природы не исчезнет! Его в океане становится всё больше и больше. На берегу мы находим перчатки, маски и другие вещи — козырьки, к примеру. Это совершенно новый вид одноразового пластика, которого у нас не было ещё в январе, ф 6— а сейчас мы видим, как волны выбрасывают его на берег. Мы находим такие вещи и брошенными на берегу. Мы не можем оставить природу на произвол судьбы! Мы должны позаботиться о её сохранности, нельзя забывать об этом.



Не больше 45 минут — и мы получаем множество свидетельств о том, что средства индивидуальной защиты изобилуют в прибрежной полосе.



ЛЮК ХАНРАХАН, корреспондент Euronews: Резиновая перчатка, плавающая у южного побережья Англии, стала здесь уже обычным явлением. Но не только здесь, в Брайтоне, защитники окружающей среды сообщают о брошенных средствах индивидуальной защиты — об этом говорят по всей стране.



Дата выхода в эфир 25 июня 2020 года.