Sky News: после «девяти минут ужаса» Китай совершил первую успешную посадку на Марс

Пекину впервые удалось добраться до поверхности Красной планеты. По словам представителей Китайского национального космического управления, последние минуты посадки космического аппарата «Тяньвэнь-1» оказались одними из самых напряжённых в этой марсианской миссии, передаёт Sky News.

Китаю удалось впервые посадить космический аппарат на Марс. Таким образом Поднебесная стала «второй страной, добравшейся до Красной планеты», сообщает Sky News.

Аппарат «Тяньвэнь-1» совершил посадку в ледяной зоне, известной как Равнина Утопия. «Китай впервые оставил след на Марсе, что является важным шагом для освоения космоса нашей страной», — отреагировало на известие информационное агентство Xinhua.

Последние мгновения приземления, когда посадочный модуль вошёл в марсианскую атмосферу, замедлился и медленно спустился на поверхность, оказались очень напряжёнными. В Китайском национальном космическом управлении их назвали «девятью минутами ужаса», отмечает телеканал.

Работающему от солнечной энергии марсоходу «Чжуронг», размером с небольшую машину, теперь предстоит обследовать место посадки, прежде чем заняться изучением планеты. Аппарат назван в честь мифического китайского бога огня и оснащен шестью научными приборами, в том числе топографической камерой с высоким разрешением. Его радиолокатор для зондирования подповерхностной структуры предназначен для поиска признаков древней жизни, а также подземных вод и льда, поясняет Sky News.

«Тяньвэнь-1», название которого означает «Вопрос к небу», был запущен в космос с южно-китайского острова Хайнань в июле прошлого года. Он достиг Красной планеты в феврале и с тех пор находился на её орбите.

В феврале американский марсоход Perseverance успешно приземлился в огромный кратер Езеро, который находится примерно в 2 тыс. км от Равнины Утопия. Ещё один космический корабль, запущенный ОАЭ, в настоящий момент находится на орбите Марса и собирает данные о его погоде и атмосфере, но не предназначен для посадки.

Согласно публикации Xinhua, Китай «не стремится конкурировать за лидерство в космическом пространстве». В то же время страна пытается «раскрыть секреты Вселенной и внести свой вклад в мирное использование космоса человечеством».

Пекин уже осуществлял посадку на Луну. Но успешное приземление на Марсе — это гораздо более трудная задача, подчёркивает Sky News.