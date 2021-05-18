Bloomberg: успешная посадка Китая на Марсе показала, что он сокращает отставание от соперников

Китай стал второй страной после Америки, успешно и с первого раза совершившей посадку на Марсе. По словам Bloomberg, это внушительное достижение для КНР, которое свидетельствует, что китайские инженеры выходят на новый уровень космической гонки и сокращают отставание от своих соперников — прежде всего США.

Насколько это внушительное достижение для китайцев, Стэн?

СТИВЕН ЭНГЛ, корреспондент Bloomberg: Достаточно внушительное, потому что оно показывает, что китайские инженеры аэрокосмических систем сокращают отставание от своих соперников, прежде всего, конечно, в США. Америка впервые отправила на Марс свои аппараты Viking 1 и Viking 2 ещё в 1976-м — 45 лет назад. В начале 1970-х Советский Союз тоже предпринимал несколько попыток приземлиться на Марсе, и в рамках одной из них советский аппарат даже добрался до поверхности планеты, но сумел поддерживать связь с Землёй менее минуты. Также Европейское космическое агентство в 2003-м потеряло контакт со своим посадочным модулем Beagle 2, прежде чем он достиг поверхности Марса.

Так что если говорить об успешных посадках, то Китай стал второй страной, которая смогла благополучно высадиться на Марсе. И это достижение действительно сокращает отставание, и уж поверьте, у Китая немалые космические амбиции. Его интересует не только Марс и его округа — он также собирается запустить собственную космическую станцию, которая, по плану, должна начать работать уже к следующему году. Трудно сказать, что ещё они могут сделать теперь, когда они совершили успешную посадку на Марсе. С первой попытки, хочу добавить!

Но какие ещё у них планы, Стив?

СТИВЕН ЭНГЛ: Как я уже сказал, скоро планируется запуск космической станции Tiangong. Также к 2029 году Китай рассчитывает осуществить пилотируемую миссию на Луну. Обитаемая база на Луне к 2030-м годам, роботизированная миссия на Марс, исследование астероидов, полёт к орбите Юпитера к 2036 году и к Урану к 2030-м…

Я читал ряд статей государственных СМИ — у них множество амбициозных планов на дальний космос, включая ракеты-носители нового поколения, межзвёздные полёты, разработку полезных ископаемых на астероидах, а также, возможно, на Луне, солнечные электростанции космического базирования и даже, вероятно, «космический лифт». По сути, это будет огромный кабель, закреплённый на земном экваторе и ведущий в космос. Таким образом он обеспечит более быструю доставку материалов к космической станции и прочим областям. Есть и прочие инициативы и проекты, так что в будущем нам предстоит всё это масштабно освещать, поскольку Китай вышел на новый уровень в космической гонке.

Дата выхода в эфир 17 мая 2021 года.