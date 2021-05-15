Sun взвесила риски конфликта России, США и Китая без должного контроля над космическими вооружениями
Китай, Россия и США уже давно борются за победу в космосе, и, похоже, эта битва может привести к столкновению над Землёй, которое будет иметь серьёзные последствия на самой планете. Как пишет The Sun, адъюнкт-профессор Университета Северной Каролины Марк Губруд, ведущий курс «Мир, война и оборона», считает, что сегодня гонка космических вооружений — это путь к войне в космосе.
Однако, отмечает британское издание, Губруд уверен, что такая война стала лишь более неизбежной и потенциально опасной в результате технологических достижений, для которых имеются неограниченные возможности из-за отсутствия твёрдых обязательств по контролю над космическими вооружениями. Космическое оружие сегодня может достигать целей в течение нескольких минут и выводить из строя важные спутники, вращающиеся вокруг Земли, и страны продолжают борьбу за создание самого мощного оружия для использования в межпланетной войне.
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