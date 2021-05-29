Independent: Илон Маск показал последний прототип корабля для полётов на Марс

Глава корпорации SpaceX Илон Маск поделился изображением последнего прототипа своего космического корабля Starship, предназначенного для отправки человека на марс, сообщает The Independent. Как напоминает издание, SpaceX планирует начать отправлять пилотируемые миссии на Марс уже в 2024 году, и на сегодняшний день не имеет конкурентов в этой сфере.

Глава корпорации SpaceX Илон Маск поделился изображением последнего прототипа своего космического корабля Starship, который готовится к крупнейшему испытанию в истории проекта — первому орбитальному полёту, сообщает The Independent. На снимке огромный аппарат SN16 высотой в 50 м из нержавеющей стали стоит в ангаре на территории принадлежащего маску объекта Starbase в Техасe.

Ship 16 & Booster 2, Starbase Highbay pic.twitter.com/IUuidOw9ym — Elon Musk (@elonmusk) May 28, 2021

Как отмечает газета, продвижение проекта строительства Starship приближает миллиардера и главу компании Tesla к осуществлению его мечты — высадке астронавта на «недружественной» поверхности Марса в текущем десятилетии, чтобы в конечном итоге колонизировать Красную планету и даже построить среди её кратеров города к 2050 году. В рамках этого проекта предприниматель уже заключил многомиллиардный контракт с NASA, напоминает The Independent.

SpaceX планирует начать отправлять пилотируемые миссии на Марс уже в 2024 году, и на сегодняшний день не имеет конкурентов в этой сфере, отмечает издание. Ни одно государственное космическое агентство или конкурирующая частная компания пока не собирается бросать вызов американской корпорации.

Для осуществления планов Маска его компания должна будет строить до 100 космических аппаратов Starship в год. Согласно пользовательскому руководству, выпущенному компанией SpaceX, каждый из кораблей сможет вместить 100 членов экипажа и похвастаться «частными каютами, просторными зонами общего пользования, централизованным хранилищем, убежищами от солнечных выспышек и смотровой галереей».

Как напоминает издание, компания Маска начала испытания прототипов кораблей Starship только в январе 2020 года, однако с тех пор выполняла свои задачи «с поразительной скоростью».

После двух успешных запусков на высоту 150 м SpaceX начала серию почти ежемесячных испытаний полётов кораблей на большую высоту. Как подчёркивает газета, хотя первые четыре испытания закончились взрывами, каждое из них представляло собой важный этап в развитии проекта Starship.

Илон Маск серьёзно раздумывает о перспективе развития жизни на Марсе, по крайней мере, с 2001 года, напоминает газета. В те времена он пытался купить три межконтинентальные баллистические ракеты за $20 млн, чтобы доставить на планету роботизированную теплицу, которая позволила бы выращивать растения на её почве.