NTD: земляне стали зрителями сразу трёх астрономических событий за одну ночь

Жители разных регионов Земли смогли наблюдать сразу три зрелищных астрономических события на протяжении одной ночи: перигей, полнолуние и полное затмение Луны. Такое звёздное шоу можно увидеть обычно лишь один раз за 12 лет, передаёт NTD.
Жители планеты увидели сразу три астрономических события: перигей, полнолуние и полное затмение Луны. Такое случается раз в 12 лет. При этом между первыми двумя событиями прошло всего чуть более девяти часов (в апреле разница была на два часа больше).
Огромной яркой «суперлуной» полюбовались, к примеру, в Греции. Особенно эффектно спутник выглядит, когда на его фоне видны развалины древних храмов.
Луна также предстала во всём великолепии и в безоблачном небе над Иерусалимом.
А вот так выглядел спутник Земли в Южном полушарии. В Сиднее по случаю «астрономического спектакля» открыли обсерваторию: примерно сто человек смогли рассмотреть «суперлуну» в телескоп. Причём в Австралии было видно и лунное затмение.
ЖЕНЩИНА: Это очень захватывающее зрелище! Я говорю своим друзьям, что, глядя на это, можно понять, почему древние люди думали, что божество или какое-то чудовище «поедает» Луну. Очень интересно наблюдать, как она меняет цвет и проплывает по небосводу.
Полная фаза затмения Луны длилась 14 с половиной минут. Это явление можно было наблюдать в Австралии, Америке, Восточной Азии.
В России затмение увидели на Дальнем Востоке и на юго-востоке Сибири.
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