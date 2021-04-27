Euronews: жители Земли встретили первое в этом году «розовое суперлуние»

Состоялось первое в этом году «суперлуние» — когда спутник Земли оказывается ближе всего к нашей планете и выглядит огромным, поскольку яркость Луны в это время возрастает примерно на треть. Это апрельское «суперлуние» часто называют «розовым». А следующее, которое произойдёт уже в мае, будет «цветочным», передаёт Euronews.
Первое в этом году «суперлуние» — когда спутник Земли из-за особенностей своей орбиты оказывается ближе всего к планете. Расстояние в такие моменты составляет около 360 тысяч километров против средних 385 тысяч — и максимальных 406 тысяч.
Видимый размер Луны увеличивается на 14 процентов, что не очень заметно. Зато яркость возрастает примерно на треть.
Из 12 или 13 полнолуний в году три или четыре называют «суперлуниями». Апрельское полнолуние, а вслед за ним и «суперлуние», в разных культурах называют «розовым», «травяным», «яичным» или «рыбным».
Следующее «суперлуние» этого года будет уже в мае. Его называют «цветочным», «заячьим», «кукурузным» или «молочным».
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