Euronews: жители Земли встретили первое в этом году «розовое суперлуние»

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15:07 Источник: УЕФА расширит заявки сборных на Евро-2020 до 26 игроков Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) увеличит количество игроков в заявке сборных команд на грядущий чемпионат Европы.

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14:47 Путин попросил депутатов не давать россиянам невыполнимых обещаний Президент России Владимир Путин на заседании Совета законодателей призвал депутатов, которые планируют участвовать в парламентских выборах осенью, не давать гражданам невыполнимых обещаний и не забывать негативную практику 90-х годов, когда людям обещали «всё что ни попадя».

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14:16 Вилков: никакой предвзятости с моей стороны не было Арбитр Михаил Вилков отреагировал на слухи о том, что его отстранили от работы из-за подозрений в «заряженности» со стороны Российского футбольного союза (РФС).

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