Welt: «покровительство природы» — Суэцкий канал помогло освободить полнолуние

Аварийным службам, наконец, удалось снять с мели контейнеровоз Ever Given, который в течение недели блокировал движение по Суэцкому каналу. Как передаёт Welt, тяжёлым дноуглубительным и буксировочным работам «покровительствовала природа»: полнолуние обеспечило мощный прилив, что привело к освобождению кормы.

Сегодня в Суэцком канале аварийные службы, наконец, сняли с мели контейнеровоз Ever Given водоизмещением 220 тысяч тонн. Гигантский контейнеровоз перекрывал канал со вторника и вызвал пробку, даже застой товарооборота. Но как быстро на одном из главных водных путей мира всё придёт в норму, ещё предстоит выяснить. Филипп Райхерт с подробностями.

ФИЛИПП РАЙХЕРТ, корреспондент Welt: Картина, которую мир ждёт уже почти неделю. Ever Given начал движение. Во второй половине дня удалось также освободить от песка носовую часть. До этого земснаряды расчистили корму корабля, и с помощью буксиров он вернулся на воду. Тяжёлой работе покровительствовала природа: ночью помогало полнолуние.

ЭКСПЕРТ: Полнолуние в конечном счёте обеспечило более высокий прилив, полную воду, и это в сочетании с дноуглубительными и буксировочными работами привело к тому, что корма смогла освободиться.

ФИЛИПП РАЙХЕРТ, корреспондент Welt: Освобождению носовой части также благоприятствовал длительный прилив. Для того чтобы привести в движение судно водоизмещением 220 тысяч тонн, требовалось убрать до 30 тысяч кубических метров песка. Ever Given теперь должен быть направлен в Большое Горькое озеро для более детальной проверки (технического состояния. — ИноТВ). Суэцкий канал теперь снова свободен и доступен для движения. С обеих сторон скопилось до 400 кораблей.

ДРУГОЙ ЭКСПЕРТ: Пробка, которую мы наблюдаем здесь, в Суэцком канале, конечно, продолжится в портах назначения — например, в Роттердаме или Гамбурге, — куда бы эти корабли ни направились. Это значит, что потребуется ещё некоторое время, прежде чем эта проблема действительно будет решена во всём мире.

ФИЛИПП РАЙХЕРТ, корреспондент Welt: В обычное время через Суэцкий канал ежедневно проходят лишь около 50 судов. При 24-часовом режиме работы пробка должна быть устранена всего за три дня.

Дата выхода в эфир 29 марта 2021 года.