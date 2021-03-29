NBC: настроены оптимистично — перегородившее Суэцкий канал судно удалось сдвинуть с мёртвой точки

Спустя неделю, прошедшую с того момента, как застрявший контейнеровоз Ever Given перегородил Суэцкий канал, это судно, наконец, удалось сдвинуть с мёртвой точки, передаёт NBC News. Как отмечает канал, хотя местные власти настроены довольно оптимистично и рассчитывают на скорое возобновление судоходства, они намерены отогнать корабль в сторону и осмотреть его на предмет повреждений, чтобы он не смог перегородить канал во второй раз.

РАФ САНЧЕС, корреспондент NBC News: Спустя семь дней, на протяжении которых этот корабль блокировал один из самых важных водных путей в мире, сегодня, наконец, наметился прогресс. Президент Египта заявил, что Ever Given удалось сдвинуть с места и Суэцкий канал вскоре вновь будет открыт. Отсюда, с берега канала, последние пару часов мы наблюдали за передвижениями судна.

Тем не менее пока корабль не может свободно продолжить плавание. Кроме того, нет чёткого понимания, когда другие суда смогут начать пользоваться каналом для транзита. Когда корабль полностью вернёт себе мобильность, его отгонят в район Горьких озёр, где судно оценят на предмет наличия повреждений, которые оно могло получить за последние семь дней.

Последнее, что нужно египетскому правительству, — так это то, чтобы огромный контейнеровоз начал двигаться и сразу же сломался во второй раз. На данный момент серьёзные перебои в мировых грузоперевозках никуда не делись: через Суэцкий канал проходит около 12 процентов объёма всей мировой торговли. Речь идёт о товарах на сумму 400 миллионов долларов в час. И в ожидании транзита в обоих концах канала на якоре стоят сотни судов. Однако как местные жители в Суэце, так и чиновники выдохнули с облегчением и настроены оптимистично: они надеются, что с этой ситуацией, наконец, будет покончено.

Дата выхода в эфир 29 марта 2021 года.