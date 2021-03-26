CNN: каждый день простоя в Суэцком канале дорого обходится странам и компаниям, зависящим от него

В Суэцком канале идут активные работы по высвобождению контейнеровоза Ever Given, который недавно перекрыл этот крайне оживлённый водный путь, передаёт CNN. Между тем, как отмечается в статье, каждый день простоя дорого обходится компаниям и странам, торговля которых застопорилась из-за этого инцидента.
Чтобы высвободить гигантский контейнеровоз, который застрял в Суэцком канале, необходимо удалить до 20 тыс. кубометров песка, пишет CNN со ссылкой на руководство канала.
Контейнеровоз Ever Given, длина которого 400 м, то есть почти равна высоте Эмпайр-стейт-билдинг, сел на мель в египетском канале из-за сильного ветра скоростью до 20 м/c и песчаной бури, вызвавших плохую видимость.
Судно заблокировало один из самых загруженных водных путей в мире, что вызвало лихорадочные усилия по его спасению, в том числе с привлечением двух земснарядов, девяти буксиров и четырёх экскаваторов, размещённых на берегу канала.
Земснаряды усердно работают, убирая песок и грязь в районе носовой части корабля. И им потребуется переместить от 15 тыс. до 20 тыс. кубометров песка, чтобы дать кораблю возможность продолжить плавание.
«В дополнение к земснарядам, уже находящимся на месте, сейчас около судна находится специальный землесосный снаряд, который вскоре начнёт работу. Он может перемещать 2000 кубометров материала в час», — заявили в компании Bernhard Schulte Shipmanagement, которая является оператором судна Ever Given.
Между тем каждый прошедший день дорого обходится компаниям и странам, торговля которых застопорилась из-за образовавшейся пробки. Около 12% объёма мировой торговли идёт через Суэцкий канал, напоминает CNN. Обычно за сутки по этому пути проходят грузы на сумму $10 млрд.
Как отмечается в статье, за 2020 год через канал прошло более 18 800 судов, то есть в среднем 51,5 кораблей в сутки.
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