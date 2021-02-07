France 2: ещё один потерянный сезон — Египет тяжело переживает отсутствие туристов

Экономика Египта трещит по швам: она во многом полагалась на доход от туризма, однако пандемия коронавируса заперла иностранных путешественников в своих странах, передаёт France 2. Уже второй год подряд гостиницы, гиды, продавцы и изготовители сувениров терпят убытки, и пока никто не знает, когда жизнь вернётся в привычное русло.

Это спектакль, ради которого стоит подняться до рассвета. Ещё год назад воздушных шаров, поднимающихся каждое утро с берегов Нила, было в четыре раза больше. Однако из-за коронавируса китайцы, американцы и европейцы заперты в своих странах. В нашей корзине иностранцев можно пересчитать по пальцам одной руки. Подавляющее большинство пассажиров — египтяне: жители Каира или Александрии.

ДАЛИЯ МАЗЕН, туристка из Египта: Наш президент призвал провести каникулы в туристических местах по всему Египту, как это. Таким образом мы подаём хороший пример нашим согражданам, чтобы другие поступали, как мы, и пришли на помощь тем, кто работает в туристическом секторе.

Немногочисленные ещё не закрытые отели практически все пустуют. Этот — один из самых известных в Луксоре. Цены здесь снизили в надежде привлечь несколько постояльцев, но без особого успеха.

Очень мало людей рискуют снова отправиться в путешествие. Эти две семейные пары пенсионеров из Парижского региона приехали прямо перед тем, как Франция закрыла границы.

ХОСЕ ГАРСИА, турист из Франции: Сделали это спонтанно. Мы умирали от серого неба Парижа, пробок, ежедневных объявлений, которые никогда не были позитивными.

В Египте введён комендантский час с полуночи до шести часов утра, однако днём всё открыто. В борьбе с COVID-19 власти делают ставку на коллективный иммунитет и заверяют, что от болезни умерло мало людей: примерно 10 тыс. человек на более 5 млн египтян.

Здесь все или почти все живут туризмом. Перед эпидемией почти 8 тыс. людей ежедневно торопились в Долину Царей, чтобы увидеть гробницы. Приходилось выстаивать долгие часы в очереди, чтобы полюбоваться барельефами, которые украшают погребальные камеры.

Для гидов, как для Оды Камель, удар оказался тяжёлым.

ОДА КАМЕЛЬ, туристический гид: Сейчас мы живём за счёт денег, которые заработали два года назад, за два прошедших года, с 2017 по 2019. Но в прошлый год и в этот год — ничего, совсем ничего.

Продавцы сувениров и ремесленники тоже загнаны в угол. Эти каменотёсы — прямые потомки тех, которые отделывали последний приют фараонов.

МУХАММЕД БАДАУИ, каменотёс: Я не знаю, какую другую работу мы могли бы найти, не знаю. Мы живём в горах, ищем камни, потом работаем и продаём (результат работы. — ИноТВ) туристам. Туристов нет, они теперь не приезжают, и мы остаёмся дома.

В 2019 году в Египте в туристической сфере работали 2 млн человек, а приносила она ежегодно €10 млн. Коронавирус нанёс мощный удар по экономике страны.

ДОМИНИК ДЕРДА, французское телевидение, Ближний Восток: Для 250 круизных кораблей, которые пришвартованы здесь вдоль пристани, это ещё один потерянный сезон. При этом никто ещё не знает, когда иностранные туристы смогут в достаточных количествах вернуться, чтобы корабли снова могли выйти в море.