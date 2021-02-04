Euronews: имитация работы — рестораны в центре Рима открылись в отсутствие туристов

Рестораны и бары в центре итальянской столицы вновь отрылись после смягчения карантинных ограничений. Однако основные доходы им традиционно приносили толпы туристов, которых сейчас нет. По словам самих рестораторов, это фактически лишь имитация работы при отсутствии клиентов — и надежды на оживление бизнеса тают с каждым днём, передаёт Euronews.

В центре Рима вновь открылись бары и рестораны — но для большинства их владельцев это стало не облегчением, а головной болью. Всё это время им приходилось платить арендную плату, у многих накопились крупные долги.



По словам одного из управляющих, в этой части города основные доходы приносят туристы. Поэтому рестораны здесь сильнее всего пострадали от ограничений и едва ли скоро оправятся.



РЕСТОРАТОР: Для всех здешних заведений работа на самом деле не возобновилась, это лишь какая-то имитация. Посетителей больше нет — а для нас это всё равно что быть закрытыми! Мы открыты лишь номинально. Это выгодно только государству, но не нам. Я бы предпочёл, чтобы оставались прежние ограничения, просто торговали бы кофе. А так — сами видите, никого нет.



Вблизи отсюда расположена Пьяцца Навона — одно из самых популярных туристических мест Рима. Её трудно узнать: людей совсем немного, а в некогда шумных ресторанах царит тишина. В единственном открывшемся ресторане Domiziano обычно трудятся 35 человек, но сейчас их только двое.



МАУРИО ПИТУЦИ, управляющий рестораном: Мы решили открыться, чтобы продемонстрировать, что мы живы. Но по правде говоря, мы уже утратили надежду — нет людей, нет доходов. Мы действительно теряем деньги.



Некоторые считают, что возможным подспорьем стало бы изменение часов работы заведений.



МАУРИО ПИТУЦИ: Исторический центр Рима совсем опустел, а ведь мы целиком зависим от туризма. Сами поглядите, как вокруг пусто.



Среди немногих посетителей большинство — римляне, желающие хоть немного сменить обстановку.



ПОСЕТИТЕЛЬНИЦА: До чего приятно куда-то наконец выйти. Нам так надоело сидеть дома и целый день смотреть телевизор!



Сейчас в Лацио, как и в большей части страны, на две недели несколько ослаблены ограничения. Затем, в зависимости от ситуации, это решение может быть пересмотрено. Но многие здесь считают, что частые изменения правил лишь наносят ещё больший урон всему ресторанному сектору.



Дата выхода в эфир 02 февраля 2021 года.