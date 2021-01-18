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Онлайн-экскурсии и реставрация: France 24 об усилиях Лувра по выживанию в условиях карантина

Материал представлен в переводе ИноТВ
Знаменитый Лувр без посетителей выглядит, как город призраков: обычно шумные залы сейчас пугают тишиной, а на шедевры искусства смотрят только охранники, передаёт France 24. Сотрудники воспользовались отсутствием туристов: они занимаются реставрацией и другими необходимыми работами в ожидании дня, когда самый большой музей мира сможет безопасно возобновить свою работу.

Практически пустая эспланада. Вход в самый посещаемый музей мира выглядит, как город призраков, и только охранники приглядывают за драгоценными работами великих художников.

При обычных обстоятельствах в 2020 году через эти ворота прошло бы 10 миллионов человек, выстраивающихся в очередь, чтобы взглянуть на улыбку «Моны Лизы». Однако в прошлом году Лувр закрывался на шесть месяцев во время введённого во Франции карантина. Музей до сих пор недоступен для посетителей, из-за чего обычно шумные залы стали пугающе тихими.
 
СЕРВАН ДЕ ЛАНДШИР, ассистент директора по приёму посетителей: Это неожиданно, сначала даже шокирует находиться в таком тихом музее. Да, это очень-очень удивительно.
 
В 2020 году крупнейший музей мира пережил сокращение числа посетителей на 70 процентов, а продажи билетов упали более чем на 90 миллионов евро. Лувр начал собирать деньги с помощью онлайн-экскурсий, документальных фильмов и концертов, чтобы уменьшить потери. 
 
Персонал музея по консервации смотрит на ситуацию оптимистично.
 
СОФИ ДЮБЕРСОН, реставратор египетских древностей: Конечно, мы ценим то, что в залах нет посетителей. Это большое преимущество  иметь возможность гулять по музею, когда он закрыт, но это не является целью нашей работы.
 
Лувр также извлекает пользу из отсутствия туристов, чтобы заняться реставрационными работами, которые в противном случае выполнялись бы ночью или по вторникам, когда музей обычно закрыт.
 
ГАТЬЕ МУАССЕ, главный инженер проекта основных реставрационных работ: Обычно весь ремонт и работы проводятся по вторникам или при необходимости ночью. Однако прямо сейчас вторник длится всю неделю.
 
Музей по-прежнему приводят в порядок в ожидании того момента, когда он сможет безопасно возобновить работу. Пока же Лувр тихо ждёт возвращения мирового (искусства. — ИноТВ).  
 
Дата выхода в эфир 13 января 2021 года.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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