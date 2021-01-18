Онлайн-экскурсии и реставрация: France 24 об усилиях Лувра по выживанию в условиях карантина

Знаменитый Лувр без посетителей выглядит, как город призраков: обычно шумные залы сейчас пугают тишиной, а на шедевры искусства смотрят только охранники, передаёт France 24. Сотрудники воспользовались отсутствием туристов: они занимаются реставрацией и другими необходимыми работами в ожидании дня, когда самый большой музей мира сможет безопасно возобновить свою работу.

Практически пустая эспланада. Вход в самый посещаемый музей мира выглядит, как город призраков, и только охранники приглядывают за драгоценными работами великих художников.

При обычных обстоятельствах в 2020 году через эти ворота прошло бы 10 миллионов человек, выстраивающихся в очередь, чтобы взглянуть на улыбку «Моны Лизы». Однако в прошлом году Лувр закрывался на шесть месяцев во время введённого во Франции карантина. Музей до сих пор недоступен для посетителей, из-за чего обычно шумные залы стали пугающе тихими.

СЕРВАН ДЕ ЛАНДШИР, ассистент директора по приёму посетителей: Это неожиданно, сначала даже шокирует — находиться в таком тихом музее. Да, это очень-очень удивительно.

В 2020 году крупнейший музей мира пережил сокращение числа посетителей на 70 процентов, а продажи билетов упали более чем на 90 миллионов евро. Лувр начал собирать деньги с помощью онлайн-экскурсий, документальных фильмов и концертов, чтобы уменьшить потери.

Персонал музея по консервации смотрит на ситуацию оптимистично.

СОФИ ДЮБЕРСОН, реставратор египетских древностей: Конечно, мы ценим то, что в залах нет посетителей. Это большое преимущество — иметь возможность гулять по музею, когда он закрыт, но это не является целью нашей работы.

Лувр также извлекает пользу из отсутствия туристов, чтобы заняться реставрационными работами, которые в противном случае выполнялись бы ночью или по вторникам, когда музей обычно закрыт.

ГАТЬЕ МУАССЕ, главный инженер проекта основных реставрационных работ: Обычно весь ремонт и работы проводятся по вторникам или при необходимости ночью. Однако прямо сейчас вторник длится всю неделю.

Музей по-прежнему приводят в порядок в ожидании того момента, когда он сможет безопасно возобновить работу. Пока же Лувр тихо ждёт возвращения мирового (искусства. — ИноТВ).