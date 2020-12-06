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Ouest-France: «колыбель вируса» Ухань зазывает туристов с помощью нового промо-ролика

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Китайская Ухань в провинции Хубэй стала колыбелью эпидемии коронавируса в начале этого года, однако теперь местные власти стараются привлечь гостей с помощью нового промо-видео с красотами города. В то же время спрос на это направление растёт: в октябре во время недели каникул Ухань успело посетить более 18,8 млн человек, пишет Ouest-France.
Ouest-France: «колыбель вируса» Ухань зазывает туристов с помощью нового промо-ролика
Facebook/Visit Wuhan

В конце января Ухань в центре Китая опустел: проезжающие машины можно было пересчитать по пальцам, а на просторных тротуарах не появлялся ни один пешеход, вспоминает Ouest-France. Тогда город с населением в 11 млн человек стал эпицентром распространения коронавируса, и правительство решило закрыть его на карантин. Другие страны не веря своим глазам наблюдали, как вводят ограничения на передвижение — через несколько недель вирус завоюет весь мир.

Почти через год жизнь в Ухани вернулась в привычное русло, и теперь местные власти хотят привлечь новых туристов. Как сообщает CNN, в конце ноября в соцсетях  — сначала в китайском Weibo, потом на Facebook — появилось промо-видео под названием «Ждём вас в Ухани». Оно показывает Янцзы, или Голубую реку, на которой стоит город, исторические здания — например, ставшую символом города Башню жёлтого журавля, — а также улочки старого города, по которым бродят гости города с фотоаппаратом в руке. Дальше можно увидеть «водный лес» на озере Чжанду в 50 км от Ухани, где ряды деревьев растут прямо из воды.
 
 
В китайских соцсетях видео вызвало смешанную реакцию, отмечает CNN: некоторые интернет-пользователи хвалили качество съёмки, которая подчёркивает «красоту» Ухани, однако другие не поверили в прилизанную картинку и посчитали картинку «малореалистичной».
 
Французская газета рассказывает, что с августа местные власти запустили множество программ по развитию туризма. При этом поездки в «колыбель коронавируса» пользуются спросом. Согласно апрельскому опросу Исследовательского центра туризма при китайской Академии общественных наук, этот город занимает первое место в списке направлений, которые хотели бы открыть для себя китайцы после окончания пандемии COVID-19 и снятия ограничений на передвижение.  В китайской газете Beijing Daily глава центра Сун Жуй предполагает, что таким образом участники опроса пытаются «выразить свою поддержку» городу, который сильно пострадал от пандемии.
 
Как пишет Ouest-France, осень подтвердила результаты опроса: по информации китайского телеканала CGTN, в начале октября во время «золой недели» каникул по случаю Дня образования КНР в провинции Хубэй зарегистрировали пик туристической активности. Согласно данным местных властей, которые приводит The Wall Street Journal, Ухань за неделю посетило более 18,8 млн человек.
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Ouest-France Франция Европа
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