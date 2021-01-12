ERR: снижение цен в отелях не спасло Эстонию от потери 90% иностранных туристов

Как показала статистика за ноябрь прошлого года, из-за связанных с коронавирусом ограничений число иностранных туристов в эстонских отелях сократилось на 90% по сравнению с прошлогодними данными. При этом и местных туристов стало меньше, хотя средняя стоимость ночлега снизилась, передаёт ERR.

В ноябре 2020 года эстонские учреждения по размещению обслужили 118 тысяч местных и иностранных туристов, которые в общей сложности провели в них 224 тысячи ночей. Количество посетителей упало на 55 процентов по сравнению с ноябрем 2019 года, сообщил в понедельник Департамент статистики.

Число размещённых иностранных туристов составило 15 тысяч человек, что на 90 процентов меньше, чем в ноябре 2019 года. В ноябре 2020 года иностранные туристы провели в гостиницах Эстонии 49 тысяч ночей, что на 83 процента меньше, чем в том же месяце 2019 года.



«Ограничения, введённые из-за второй волны коронавируса, затруднили путешествия по всему миру и значительно сократили количество иностранных туристов, посещающих Эстонию. Число внутренних туристов в ноябре также было меньше, чем в том же месяце 2019 года», — сказала аналитик Департамента статистики Хельга Лаурмаа.



Всего в ноябре услугами эстонских отелей воспользовались 103 тысячи внутренних туристов, которые провели в них 176 тысяч ночей. Количество местных туристов снизилось за год на 11 процентов, а число ночёвок уменьшилось на 8 процентов.



В ноябре для туристов было открыто 943 объекта размещения. Средняя стоимость ночлега составила 31 евро на человека. По сравнению с ноябрём 2019 года стоимость ночёвки была на 8 евро ниже.



Дата публикации 11 января 2021 года.