Das Erste: красота зимней Москвы спасает людей от тягот пандемии
Новый год — новое счастье. И, в первую очередь, новая зима — любимое время года многих в России. А поскольку сейчас практически невозможно путешествовать, люди хорошо проводят время дома — например, здесь, в московском Парке Горького. Его дорожки сейчас превратились в гигантский каток. Ношение масок необязательно, но количество посетителей ограничивается на входе — иначе здесь было бы намного больше народу.
ДЕВУШКА: Мы соблюдаем дистанцию и при этом катаемся на коньках. Всё просто чудесно. С Новым годом вас!
ЖЕНЩИНА: Человек должен радоваться, и для этого всегда есть возможность, если есть желание. Кататься на коньках, например, или на лыжах. Просто гулять.
Для тех, кто не отваживается выйти на лёд, есть возможность взять «ледокол»: экскурсионные теплоходы ходят по Москве-реке даже при отрицательных температурах. То небольшое количество льда, которое сейчас есть на реке, они раскалывают, что называется, одной левой.
На самом деле, сейчас слишком тепло для этого времени года, но неважно — Москва прекрасна, особенно теперь, зимой. Как будто город старается хоть немного компенсировать людям страдания и лишения, потому что и Россия — и в особенности Москва — тяжело переживают пандемию коронавируса. Здесь тоже надеются на то, что в 2021 году всё будет лучше.
Дата выхода в эфир 07 января 2021 года.
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