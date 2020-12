DT: никакой пользы — французские политики не оценили тайное награждение египетского лидера в Елисейском дворце

Президент Франции Эммануэль Макрон решил не привлекать внимания к вручению ордена Почётного легиона президенту Египта Абделю Фаттаху ас-Сиси, чем навлёк на себя недовольство французских журналистов. СМИ обвинили Париж в желании скрыть информацию. Как отмечает The Daily Telegraph, тот факт, что награждение было тайным, может быть связан с обеспокоенностью относительно нарушений прав человека в Египте. Некоторые французские политики сочли такой визит неуместным и бесполезным для их страны.

Париж попытался скрыть от французских СМИ вручение высшей награды Франции ордена Почётного легиона египетскому лидеру Абделю Фаттаху ас-Сиси, сообщает The Daily Telegraph со ссылкой на расследование, проведённое местными репортёрами.



Журналисты оказались возмущены решением правительства пригласить на церемонию вручения только египетские средства массовой информации, не допустив на неё представителей местной прессы.



Ещё одним подтверждением того, что Париж пытался скрыть от французской общественности факт награждения ас-Сиси, они назвали решение правительства не размещать информацию о мероприятии на официальном сайте Елисейского дворца.



Как отмечает The Daily Telegraph, во Франции регулярно проводят церемонии вручения ордена Почётного легиона иностранным лидерам, что обусловлено принципом взаимности в дипломатии. Тем не менее решение не привлекать внимания к награждению президента Египта может быть вызвано обеспокоенностью французской общественности относительно нарушений прав человека в стране.



При этом сам Елисейский дворец пока никак не прокомментировал обвинения в желании скрыть информацию от прессы и граждан.



Церемония вручения ордена состоялась в рамках визита ас-Сиси в Париж, где он встретился с президентом Эммануэлем Макроном. В ходе переговоров глава государства назвал ас-Сиси своим «другом» и заявил, что не станет увязывать продажу французского оружия Египту с проблемой соблюдения прав человека, так как не желает ослабить позиции Каира в борьбе с терроризмом.



«Более эффективной была бы политика, требующая диалога, чем бойкот, который только снизил бы эффективность одного из наших партнёров в борьбе с терроризмом», — заявил Макрон.



Тем не менее ряд членов французского правительства подверг критике «тёплый приём», который президент оказал египетскому коллеге. По их мнению, страна не извлечёт никакой пользы из визита ас-Сиси.



Как напоминает The Daily Telegraph, по данным международной организации Amnesty International, в Египте после прихода к власти в 2013 году в результате военного переворота ас-Сиси свободная пресса и критика в адрес правительства фактически оказались вне закона. Согласно опубликованному в начале года докладу, по крайней мере 39 египетских журналистов были арестованы по обвинениям в «распространении ложных сведений» или «неправомерном использовании социальных сетей».