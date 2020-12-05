Focus: Эрдоган назвал Макрона проблемой для Франции и посоветовал французам избавиться от него поскорее

Несмотря на растущую напряжённость в отношениях между Анкарой и Парижем, президент Турции снова не удержался от критики своего французского коллеги, сообщает немецкий журнал Focus. Эрдоган заявил, что Макрон — проблема для Франции, и выразил надежду, что французы сумеют как можно скорее от него избавиться.

На фоне растущей напряжённости между Анкарой и Парижем турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган снова набросился на французского лидера Эммануэля Макрона со словесными нападками, пишет немецкий журнал Focus.

Как отмечает издание, Эрдоган раскритиковал Макрона, вызвав тем самым большой резонанс. Турецкий президент заявил, что надеется, что французам удастся «как можно скорее избавиться» от своего главы государства. «Макрон — это проблема для Франции, — сказал Эрдоган, выступая перед журналистами. — С Макроном Франция живёт в очень опасное время».

По словам турецкого лидера, с Макроном в качестве президента он не видит никакой возможности совладать с протестным движением «жёлтых жилетов» во Франции. «Жёлтые жилеты могут стать красными жилетами», — предостерёг Эрдоган, не уточнив, однако, что именно он при этом имел в виду.

Макрон отреагировал на эти заявления из Анкары сдержанно, сообщает Focus. В интервью онлайн-платформе Brut он подчеркнул: «Я верю в уважение. Ругаться на уровне политических лидеров — плохой метод».

Как напоминает издание, отношения между Турцией и Францией заметно ухудшились за прошедший год. Причиной этого стал, среди прочего, спор по поводу месторождений газа в восточной части Средиземного моря, а также бои и кавказском регионе Нагорный Карабах, в которые Турция со своими вооружёнными силами вмешалась на стороне Азербайджана.

Франция как страна так называемой Минской группы не справилась с задачей добиться мирного решения в конфликте между Арменией и Азербайджаном. В конечном итоге прекращение огня было достигнуто при посредничестве России, подчёркивает немецкий журнал.

В прошлом месяце французский сенат принял не имеющую обязательного характера резолюцию, призывающую правительство в Париже признать Нагорный Карабах независимым государством, напоминает издание.

После этого Эрдоган обвинил Францию в том, что она оставила свою роль мирового судьи в конфликте. Президент Турции повторил насмешливое замечание своего азербайджанского коллеги Ильхама Алиева, в соответствии с которым Франция должна уступить свой город Марсель Армении, если ей так неймётся создать новое государство.

В прошлый раз напряжённость между Парижем и Анкарой достигла кульминации в конце октября, когда Макрон после нескольких исламистских терактов объявил во Франции усиление борьбы с «радикальным исламизмом».

Эрдоган отреагировал на это заявление, посоветовав Макрону проверить его «душевное состояние». Также президент Турции призвал население своей страны к бойкоту французских товаров, напоминает немецкий журнал Focus.