Le Monde: «похоже на Чили при Пиночете» — французские власти решили пересмотреть жёсткую политику безопасности после вопиющего полицейского произвола

Шокирующие кадры нападения полицейских на темнокожего музыкального продюсера в его собственной студии заставили французское правительство смягчить риторику в отношении безопасности и искать способ успокоить общество, пишет Le Monde. Если ещё недавно власти были обеспокоены обвинениями в слабости и неспособности обеспечить порядок в стране, сегодня их больше волнует приобретение имиджа «душителей свобод», отмечает издание.

«Леденящие душу» кадры «безудержного насилия», обнародованные новостным сайтом Loopsider, стали в четверг 26 ноября «политическим электрошоком» для Франции, пишет Le Monde. Темнокожий музыкальный продюсер Мишель Зеклер рассказал перед камерой о жестоком нападении, которому он подвергся в своей собственной музыкальной студии в 17-м округе Парижа, и о том, как он звал на помощь правоохранительные органы. Только вот полиция уже была на месте, уточняет издание: Зеклера избивали трое стражей порядка, выкрикивая расистские слова.

Ça s'est passé samedi à Paris. 15 minutes de coups et d'insultes racistes.



La folle scène de violences policières que nous révélons est tout simplement inouie et édifiante.



Il faut la regarder jusqu'au bout pour mesurer toute l'ampleur du problème. pic.twitter.com/vV00dOtmsg — Loopsider (@Loopsidernews) November 26, 2020

Как отмечает издание, власти Франции, уже обвинённые в посягательстве на общественные свободы после одобрения парламентом законопроекта о глобальной безопасности и жёстких действий правоохранителей во время эвакуации лагеря мигрантов на площади Республики в Париже, сегодня сталкиваются с ростом количества дел о полицейском насилии и злоупотреблениях.

Об атмосфере беспокойства в руководстве говорит тот факт, что министр внутренних дел Жеральд Дарманен был отправлен на телеканал France 2 в четверг вечером с целью успокоить общественность. По мнению газеты, для «главного знаменосца» политики безопасности правительства в последние недели, это стало не только серьёзным вызовом, но и «упражнением в эквилибристике», цель которого — создать впечатление, что власть ни в чём не уступает по существу, и «в то же время», по любимому выражению Макрона, произвести осторожное отступление.

Таким образом, министр решительно осудил насилие в отношении музыкального продюсера, заявив, что участвовавшие в нём полицейские «запачкали честь республиканского мундира», а также обнародовал доклад Генеральной инспекции Национальной полиции о событиях на площади Республики, указывающий на незаконное насилие, однако не ставящий под сомнение общую стратегию, ответственность за которую взял на себя Дарманен.

При этом префект парижской полиции Дидье Лаллеман, ответственный за оба случая полицейского произвола, был «спасён» и пока останется на своём посту, подчёркивает Le Monde. Не отказался глава МВД и от включения в закон о глобальной безопасности статьи об ограничении распространения изображений полицейских, ставшей предметом критики со стороны правозащитных организаций и редакций всех средств массовой информации во Франции, хотя премьер-министр Жан Кастекс объявил несколькими минутами ранее о создании комиссии по переписыванию текста законопроекта.

Как отмечает Le Monde, «разворот» в политике правительства не случаен. По словам издания, уже неделю Эммануэль Макрон чувствует усиление давления со стороны общества и местных властей, обеспокоенных тем, что левая оппозиция называет дрейфом власти в сторону удушения свобод. «Это возникает отовсюду, даже от правых. Эти вопросы ломают все традиционные расхождения», — подчёркивает близкий к главе государства источник. Возмущённые реакции мировых звёзд, таких как футболисты сборной Франции Килиан Мбаппе и Антуан Гризманн, на видео, опубликованное Loopsider, также не ускользнули от внимания советников Елисейского дворца.

При этом в последние недели «макронисты» были довольны действиями Жеральда Дарманена, задачей которого является «воплощать жёсткую линию Министерства внутренних дел», утверждает приближённый президента. Глядя на результаты опросов, власти радовались тому, что твёрдые позиции главы МВД находят одобрение в обществе, что позволяет главе государства противостоять критике, указывающей на его слабость в вопросах, касающихся центральной власти.

Хотя после убийства учителя Самюэля Пати общество требует повышения авторитета власти, из-за чего исполнительная власть демонстрирует твёрдость каждую минуту, Елисейский дворец опасается, что на этот раз баланс сил сместился вправо слишком сильно. «Общественное мнение следует за Дарманеном, так что да, он приносит результат. Но общая картина, которую всё это рисует, где Макрон предстаёт врагом свобод, это никуда не годится», — признаётся советник президента, обеспокоенный тем, что подобная подача вредит имиджу главы государства. «После обвинений в чрезмерном либерализме президент не должен оказаться обвинённым в удушении свобод», — соглашается преданный Макрону министр. Похоже, что наступление в сфере безопасности, торжественно провозглашённое самим Макроном, зашло слишком далеко, а «чудовище сбежало от своего создателя», заключает газета.

По словам издания, «дрейф в сторону удушения свобод» вызывает раздражение как внутри правительства, так и среди представителей парламентского большинства. Однако в окружении министра внутренних дел критику считают несправедливой. «Когда он был назначен министром внутренних дел, его планом было восстановить спокойствие и порядок в доме. Огромное число полицейских бросали на пол наручники и снимали шлемы, никто об этом уже не помнит», — рассказывает приближённый главы МВД.

В настоящий момент насущной необходимостью является умиротворение, отмечает газета. После периода отстранения от полемики глава государства начинает ненавязчиво вмешиваться. По информации Le Monde, команда президента была особенно обеспокоена ущербом, который принесла жёсткая политика в области безопасности на международной арене. Сразу три докладчика Совета по правам человека Организации Объединённых Наций осудили Францию за законопроект о глобальной безопасности. В период, когда Париж отстаивает идею привязки выделения средств из европейского фонда стимулирования экономики, в частности, для Венгрии и Польши, к верховенству права, это очень плохая реклама, замечает газета.

Нападение полицейских на музыкального продюсера, обнародованное в четверг, только подлило масла в огонь, пишет издание. Оно также изменило соотношение сил в окружении Эммануэля Макрона, некоторые представители которого впервые заявили вслух о своём дискомфорте. «Хватит этих шокирующих сцен!» — высказался в четверг в Twitter советник президента Стефан Сежурне, призвав префекта полиции Парижа Дидье Лаллемана «заставить тех, кто следит за соблюдением закона, самим уважать его». Другой советник главы государства использовал любопытную аналогию, наглядно демонстрирующую влияние и опасность образов в политике. «Это видео похоже на Чили при Пиночете!» — заметил он.