Handelsblatt: блокировка Суэцкого канала грозит Германии пустыми полками в магазинах

Блокировка Суэцкого канала может стать катастрофой для немецких ритейлеров, таких как Aldi и Lidl, пишет Handelsblatt. По мнению экспертов, к середине апреля в ряде магазинов Германии могут появиться пустые полки. При этом пострадает не только розничная торговля: кризис в Суэцком канале ударит по немецкой автомобильной индустрии, а также по химической и фармацевтической промышленности.

На фоне того, что пока все попытки деблокировать Суэцкий канал и высвободить перекрывшее его судно Ever Given провалились, некоторые судоходные компании начинают терять терпение, пишет Handelsblatt.

К примеру, гамбургская судоходная компания Hapag-Lloyd уже отправила шесть своих кораблей в обход Африки. За ней последовали ещё несколько компаний. Согласно данным Leth Agencies, на данный момент прохода по Суэцкому каналу ожидают как минимум 237 торговых кораблей. Как отмечает издание, связанные с перекрытием канала задержки в доставке могут стать катастрофой для немецких компаний (к примеру, для ритейлеров Aldi и Lidl) закупающих товары на Дальнем Востоке.

По мнению главы компании Intertrading Оливера Гутманна, к середине апреля в ряде магазинов Германии могут возникнуть пустые полки. Отмечается, что на застрявших в Суэцком канале кораблях находятся, помимо прочего, такие продукты как мясо, бумага, молоко, мебель, пиво, автомобильные запчасти, шоколад и косметика.

При этом от блокировки канала пострадает не только розничная торговля, но и промышленность, отмечает Handelsblatt. По мнению аналитика рейтингового агентства Moody’s Даниэля Харлида, кризис в Суэцком канале сильнее всего ударит по европейской автомобильной индустрии. Пострадают также немецкие химические и фармацевтические предприятия. Как отмечает издание, примерно 18% экспорта немецких химических компаний идёт через Суэцкий канал.