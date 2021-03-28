Capital: Россия воспользовалась пробкой в Суэцком канале, чтобы прорекламировать свой путь через Арктику

Затор, заблокировавший движение судов через Суэцкий канал, дал России возможность напомнить о преимуществах разрабатываемого ей Северного морского пути, пишет Capital. Как отмечает издание, благодаря таянию арктических льдов, российский проект становится всё более привлекательным для коммерческого судоходства и может произвести революцию в сфере морских перевозок.

Пока суда в Суэцком канале продолжают стоять в пробке, в центре внимания, благодаря Москве, оказалась Арктика, пишет Capital. Как отмечает издание, разрабатываемый Россией «Северный морской путь», похоже, «обещает светлое будущее», благодаря глобальному потеплению, и у страны, возглавляемой Владимиром Путиным, имеются большие амбиции на его счёт.

По словам издания, российский лидер сделал Крайний Север своим стратегическим приоритетом, стимулируя развитие в регионе горнодобывающей, нефтегазовой и военной инфраструктуры. По мере того, как ледники тают под воздействием повышения температуры, Москва разрабатывает в Арктике торговый путь, надёжно связывающий Европу с Азией, который составит прямую конкуренцию Суэцкому каналу, пропускающему около 10% морских грузов в мире.

Блокировка египетского пути гигантским судном дала российским чиновникам повод напомнить об амбициях страны в Арктике, передаёт издание, напоминая, что эти амбиции регулярно подвергаются критике со стороны экологов, которые видят в них дополнительную угрозу климату. «В этой связи очевидно необходимо думать о том, как обеспечить эффективное управление транспортными рисками и развивать альтернативные Суэцкому каналу маршруты, прежде всего Северный морской путь, необходимость дальнейшего развития которого и высветил инцидент в Суэцком канале», — отметил в четверг посол по особым поручениям МИД по международному сотрудничеству в Арктике Николай Корчунов.

Как замечает издание, арктический путь, также известный как Северо-Восточный проход, хотя и представляет больше трудностей для судоходства, короче пути через Суэцкий канал. Однако, несмотря на то, что изменение климата делает проект более реалистичным, этот маршрут очень дорог и пока не может быть взят на вооружение обычными торговыми судами.

В то же время Россия располагает флотом атомных ледоколов, которым поручено помогать кораблям пересекать эти зоны и оказывать им поддержку. Как подчёркивается в статье, если проходимость маршрута будет улучшена, он может стать «революцией в мире морских перевозок» и сократить маршрут Азия—Европа на 15 дней.

Этой зимой был побит новый рекорд: в январе судам российской компании «Новатек» удалось пройти этот морской путь без посторонней помощи. В 2020 году китайские суда совершили восемь рейсов туда-обратно и перевезли 163.700 тонн груза. Как сообщается, общий объем грузов, перевезённых по Северному морскому пути, составил в 2020 году 32,97 млн тонн — почти на 1,5 млн тонн больше, чем годом ранее. Тем временем, правительство России поставило перед собой цель довести объем перевозок по этому маршруту до 80 млн тонн к 2024 году — в первую очередь речь пойдёт о поставках сжиженного природного газа.

Изменение климата, похоже, играет в пользу российской стратегии, отмечает издание. В четверг Федеральная служба Росгидромет сообщила, что 2020 был в России рекордно тёплым, а ледовый покров Арктики в летний период уменьшился в 5-7 раз по сравнению с 1980-ми годами XX века. «В 2020 году площадь ледового покрова к сентябрю сократилась до рекордно низкого уровня — 26 тыс. кв. км», — говорится в сообщении ведомства.

Тем временем, изменение климата для российских интересов несёт и свои риски, напоминает Capital. Таяние вечной мерзлоты угрожает стратегической инфраструктуре и, кроме того, может привести к выбросу метана и CO2 в атмосферу. Участились и стихийные бедствия — пожары, наводнения, появление инвазивных видов.

В военном отношении Россия также демонстрирует североамериканским и европейским соседями свои амбиции в Арктике, пишет издание. В пятницу Владимир Путин «похвастался» своим флотом, выполнившим манёвры с участием трёх подводных лодок, которые одновременно прорвали лёд и провели торпедный обстрел. Глава государства поручил продолжить «проведение комплексных арктических экспедиций, изучение и освоение Крайнего Севера в целях обеспечения военной безопасности Российской Федерации».