Insider: «арктические амбиции» — капитан единственного ледокола США пожаловался, что корабль разваливается на части

После недавней миссии в Арктике в рамках планов по укреплению присутствия Америки в регионе Уильям Уотайра, командир единственного работающего тяжёлого ледокола США Polar Star, рассказал о технических трудностях, с которыми пришлось столкнуться экипажу. По словам капитана, кораблю уже почти 50 лет, он разваливается на части, а многие запасные детали уже попросту не производят, из-за чего порой их приходится искать на eBay.

В течение нескольких месяцев единственный тяжёлый ледокол США Polar Star находился с миссией в Арктике. Этот корабль Береговой охраны впервые с 1982 года отправился в регион зимой. Экипажу пришлось преодолеть суровые и опасные погодные условия, но, кроме того, столкнуться с проблемой на борту Polar Star, «которая может поставить палки в колёса арктическим амбициям США», пишет Business Insider.

По возвращении домой в феврале командир корабля Уильям Уотайра заявил, что Polar Star «уже 45 лет и это становится всё более ощутимым». «Мы взялись за эту миссию, с нетерпением ждали, когда приступим, но экипажу пришлось работать круглые сутки, чтобы корабль смог продолжать движение», — признал капитан.

Как напоминает издание, обычно зимой корабль совершает плавание в Антарктиду для пополнения припасов американской исследовательской станции Макмёрдо. Но в этот раз Polar Star отправился в Арктику, поскольку второй тяжёлый американский ледокол Healy сломался в одну из последних миссий.

Впрочем, нельзя сказать, что и Polar Star работает без перебоев. Как вспоминает капитан Уотайра, в канун Нового года экипаж застрял во льду — у корабля полетел выпрямительный диод, его пришлось менять. Однако с деталью не всё так просто — таких больше не производят. По словам командира, пока у экипажа есть несколько десятков запасных диодов, но когда они закончатся, корабль больше не сможет двигаться. «Как-то обескураживает, что этот корабль, эта операция, да и вообще присутствие ледоколов США в Арктике зависят от коробки запчастей, которые больше не производятся», — поделился Уотайра.

Многие запасные части для Polar Star берутся со списанного «сестринского» корабля Polar Sea. Однако капитан пожаловался журналистам, что как-то команде пришлось искать необходимые резисторы на платформе для онлайн-торговли eBay.

«Учитывая, что нашему кораблю почти 50 лет, у него каждая часть разваливается. Но точных замен этим частям, которые могли бы помочь Polar Star остаться на плаву, уже нет», — добавил Уотайра.

По данным Insider, предстоящим летом корабль станет частью пятилетней программы по продлению срока службы, которая призвана помочь Polar Star проработать ещё в течение десятилетия. К 2024 году Береговая охрана ожидает новый ледокол, а к 2030-му — ещё два.

Также США подумывают об аренде корабля для своих арктических миссий.

Несмотря на технические трудности с кораблём, Береговая охрана довольна, как прошла последняя операция Polar Star, в которую входили такие задачи, как проверка коммуникаций для Пентагона и научные исследования. На борту находились учёные, а также кадеты Торгово-морской академии и представители младшего состава Береговой охраны, которые привыкают к суровым арктическим условиям, поскольку руководство планирует укрепление присутствия в регионе.

По словам коменданта Береговой охраны Карла Шульца, США следует сфокусироваться на подготовке моряков на ледоколы, потому что Арктика начинает привлекать всё больше внимания и с климатическими изменениями становится всё более доступной для судоходства.

Как объясняет издание, в таких условиях многие пророчат Берингову проливу, разделяющему США и Россию, роль главного центра будущей геополитической конкуренции. Шульц, Уотайра и прочие представители Береговой охраны подчёркивают, что они поддерживают хорошие отношения с российскими коллегами. Комендант утверждает, что прагматичный подход к взаимодействию с российской стороной очень полезен — он упрощает спасательно-поисковые операции и согласование реакции на случай природных катаклизмов.

Но при этом, как отметил Шульц, Береговая охрана в первую очередь защищает национальные интересы США в регионе. «Россия пытается продвигаться дальше, а мы даём ей отпор», — прокомментировал комендант.