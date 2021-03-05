Xinhua: противостояние между Россией и США в Арктике начинает усиливаться

На фоне того, как США непрерывно повышают свою военную активность и осваивают ресурсы в Арктике, Россия предпринимает ряд мер по наращиванию объёмов военного строительства в данном регионе. Как пишет Xinhua, данные факторы усиливают военное противостояние между странами в Арктическом регионе.

По мере того, как США непрерывно повышают свою военную активность и осваивают ресурсы в Арктике, Россия предпринимает ряд мер по наращиванию объёмов военного строительства в данном регионе. Как пишет Xinhua, после официального преобразования Северного флота в «пятый военный округ», российская армия ускорила темпы строительства объектов военной инфраструктуры в условиях Заполярья.

Как продолжает портал, недавно Минобороны России подтвердило, что с 1 января 2021 года Северный флот был официально преобразован в самостоятельную военно-административную единицу и стал «пятым военным округом» на одном уровне с Восточным, Западным, Южным и Центральным военными округами. Согласно разделению оперативных зон, Восточный военный округ и Северный флот будут служить в качестве «гарнизонов» в Арктическом регионе с двух основных стратегических направлений. Командующий Северным флотом Александр Моисеев сообщил, что в 2021 году флот будет выполнять различные задачи в рамках своей компетенции путём формирования боевых объединений и отправки боевых кораблей и самолётов в крейсерские операции.

Помимо этого, 5-й армией ВВС и ПВО, которая находится в составе Северного флота, был официально открыт аэродром Рогачёво на юге архипелага Новая Земля. Восточный военный округ также расширил численность своего гарнизона в Арктике. В феврале этого года полк береговой охраны, дислоцированный в Чукотском автономном округе, был официально преобразован в дивизию береговой обороны. В зону действия дивизии вошли территории от Северного морского пути до острова Врангеля между Восточно-Сибирским и Чукотским морями. По данным пресс-службы Восточного военного округа, расширенная дивизия береговой обороны сможет эффективно совершать внезапные десантные набеги на противника, что усилит возможности разведки и слежения на Северном морском пути.

Также, по сообщениям СМИ, российская армия планирует разместить на Новой Земле пусковые установки крылатых ракет с ядерными двигателями для подготовки к будущим испытаниям оружия. Кроме того, 45-я армия ВВС и ПВО Северного флота занимается проведением всех видов военно-морских учений в Арктическом регионе. Так, например, зенитный ракетный полк противовоздушной обороны, дислоцированный на архипелаге Новая Земля и оснащённый зенитной ракетной системой С-400, провёл учения по разведке, идентификации воздушных целей и нанесению ударов в экстремальных условиях, в которых истребитель МиГ-31БМ выполнял роль условного противника.

США, в свою очередь, в последние годы также ввели ряд мер по наращиванию объёмов военного строительства в Арктическом регионе. Новый министр обороны США Ллойд Остин заявил, что «Соединённые Штаты не будут безучастно наблюдать за агрессивными действиями России в Арктике» и намерены укреплять военное сотрудничество со своими союзниками в данном регионе. Начальник штаба Сухопутных войск США Джеймс Макконвилл также отметил, что американская армия планирует сформировать арктическую бригаду для того, чтобы уравновесить расширение сил российской армии в Арктическом регионе.