Xinhua: противостояние между Россией и США в Арктике начинает усиливаться
По мере того, как США непрерывно повышают свою военную активность и осваивают ресурсы в Арктике, Россия предпринимает ряд мер по наращиванию объёмов военного строительства в данном регионе. Как пишет Xinhua, после официального преобразования Северного флота в «пятый военный округ», российская армия ускорила темпы строительства объектов военной инфраструктуры в условиях Заполярья.
Как продолжает портал, недавно Минобороны России подтвердило, что с 1 января 2021 года Северный флот был официально преобразован в самостоятельную военно-административную единицу и стал «пятым военным округом» на одном уровне с Восточным, Западным, Южным и Центральным военными округами. Согласно разделению оперативных зон, Восточный военный округ и Северный флот будут служить в качестве «гарнизонов» в Арктическом регионе с двух основных стратегических направлений. Командующий Северным флотом Александр Моисеев сообщил, что в 2021 году флот будет выполнять различные задачи в рамках своей компетенции путём формирования боевых объединений и отправки боевых кораблей и самолётов в крейсерские операции.
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