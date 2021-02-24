Deutschlandfunk: Арктика привлекает множество государств, но самые конкретные планы у России

В последнее время Арктика превратилась в место конкуренции множества держав, пишет Deutschlandfunk: глобальное потепление облегчает доступ к богатым природным ресурсам и открывает новые морские пути. Наибольшую активность проявляет Россия, создавшая в регионе множество военных баз и принявшая собственную арктическую стратегию до 2035 года, подразумевающую овладение значительной долей ресурсов региона.

До сей поры Северный полюс не принадлежит никому, пишет Deutschlandfunk: это следует из морского права ООН. По нему пять арктических стран (Россия, США, Канада, Дания и Норвегия) имеют право претендовать на 320-километровую экономическую зону. Однако Россия считает арктическую территорию частью своего континентального шельфа. Такие же претензии выдвигают Канада и Дания: уже много лет этот спор пытается разрешить специальная комиссия ООН, но результатов пока нет.

Между тем, значительное таяние льдов облегчило доступ к арктическим природным ресурсам и открыло новые морские пути, отмечает издание. Возможная прибыль привлекает не только арктические державы, но и отдалённые от региона страны, такие как Китай.

При этом на протяжении долгого времени Арктика оставалась регионом с невысоким уровнем напряжённости, отмечает Deutschlandfunk. Даже во времена холодной войны в регионе почти не было трений между США и СССР. Сразу после падения железного занавеса речь в основном шла о сотрудничестве, к примеру, между Россией и Норвегией, заключивших в 2010 году договор о своих границах в Северном Ледовитом океане. В ту пору премьером Норвегии был Йенс Столтенберг: спустя 10 лет, будучи генсеком НАТО, он констатировал: «Раньше на Крайнем Севере почти не было трений. Теперь же мы стоим перед растущими вызовами».

Вызовы, о которых говорит глава НАТО, в первую очередь, представляют собой наращивание российских вооружений в регионе, пишет Deutschlandfunk. За прошедшие годы Россия построила в регионе множество баз, разместив там комплексы С-400, ракеты которых могут достигать Гренландии или Аляски. Россия почти каждый год проводит в Арктике военные учения. В ответ НАТО проводит свои учения на северной российской границе.

В 2020 году Владимир Путин подписал национальную арктическую стратегию до 2035 года, напоминает издание. В ней предполагается, что участок шельфа, на который претендует Россия, содержит только нефти и газа на сумму $30 млрд. «Многие говорят, что Арктический регион может добавить 20 процентов российскому ВВП», — приводит Deutschlandfunk слова Михаэля Пауля, эксперта берлинского фонда науки и политики.

В фокусе российских интересов в Арктике также находится и Северный морской путь: глобальное потепление делает его всё менее покрытым льдом, отмечает издание. Если в какой-то момент он полностью перестанет покрываться ледяным покровом, то он позволит сократить транспортные пути из Азии в Европу почти на треть.

Как отмечает Deutschlandfunk, при Дональде Трампе США не были очень активны в регионе, но новая администрация Джо Байдена хочет вернуть влияние в регионе. Намёком на это является размещение американских бомбардировщиков B-1 в Норвегии. Эти события с облегчением встречают в столицах скандинавских стран, рассчитывающих на защиту со стороны США и НАТО.