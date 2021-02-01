JDD: при Трампе Россия заняла оставленное Штатами место в арктической дипломатии

В Норвегии начинается конференция, посвящённая Арктике, которая из-за пандемии пройдёт в виртуальном формате. Как пишет Le Journal du Dimanche, там будет и делегация от новой американской администрации, что важно, поскольку при Трампе Штаты неохотно принимали участие в многосторонней дипломатии.

Арктике не удалось избежать COVID-19, пишет Le Journal du Dimanche. Из-за пандемии ежегодная конференция Arctic Frontiers, которая должна начаться в понедельник в Тромсё, будет проходить в виртуальном формате.

Для норвежских НКО это возможность задать своему правительству вопросы об экологии и экономике Заполярья. А официальный Осло сможет объявить о своих проектах по разработке нефтерождений в регионе. Тем более, по последним научным данным, с 1994-го по 2017 год в Арктике растаяло 28 трлн тонн льда.

Также на конференции будут представители новой американской администрации. Так, одним из первых решений Джо Байдена было заново ввести мораторий на разработку газа и нефти на шельфе Арктической Аляски. Барак Обама объявил такой мораторий прямо перед своим уходом.

Новую доктрину Белого дома можно будет ещё лучше ощутить в мае во время саммита министров Арктического совета, который пройдёт в Исландии. Во времена правления Дональда Трампа США с меньшей охотой принимали участие в многосторонних форматах в Арктике. В результате эту пустоту заполнила Россия, пишет автор статьи. Так, в 2018 году Владимир Путин постоянно говорил об опасностях, связанных с изменением климата.

Впрочем, нельзя сказать, что у эпохи Трампа совсем не останется наследия, отмечает автор статьи. «При Трампе американцы смогли нарастить свои военные потенциалы против русских и китайских огров, — сказал в общении с журналистом издания Микаа Меред из Парижского института политических исследований. — И это Джо Байден менять не будет».



Россия же за 10 лет построила в Арктике 14 военных баз, а Китай, у которого на данный момент нет атомного авианосца, задался целью построить атомный ледокол, пишет Le Journal du Dimanche.