Die Welt: скандинавские страны оправдывают гонку вооружений «российской агрессией»

Швеция и другие скандинавские страны активно наращивают инвестиции в оборону, сообщает Die Welt. Основной причиной являются опасения касательно политики России, увеличившей своё военное присутствие в регионе. Отмечается, что скандинавские страны не только развивают собственные армии, но и укрепляют взаимное военное сотрудничество.

Парламент Швеции согласовал исторический шаг: ежегодные военные расходы страны будут увеличены на 40%, пишет Die Welt. Согласно официальному заявлению правительства, такое решение было принято ввиду возрастающего напряжения в Европе, а именно «российской агрессии».

Шведский министр обороны Петер Хультквист подчеркнул, что для страны это самый высокий уровень военных расходов за последние 70 лет. «Нельзя исключать вероятность военного нападения на Швецию», — приводит издание слова Хультквиста. Die Welt напоминает, что Швеция начала постепенное увеличение своего военного бюджета с 2014 года, после аннексии Крыма Россией*.

Как отмечает издание, не только Швеция, но и все остальные скандинавские страны активно увеличивают свои инвестиции в оборону, опасаясь России. «До вступления российских войск в Крым никто и подумать не мог, что европейские границы будут поставлены под вопрос. Однако теперь европейские правительства всё время думают об этом», — заявил Ян Энтони, работающий в Стокгольмском международном институте Sipri.

Увеличивая свои военные расходы, Швеция намерена, помимо прочего, увеличить численность своей армии с нынешних 55 тыс. до 90 тыс. солдат, сообщает Die Welt. Также планируется увеличить число призывников и восстановить несколько ранее распущенных подразделений.

Издание отмечает, что Швеция, как и соседняя с ней Финляндия, не входит в НАТО. Однако в последнее время в шведском обществе растёт поддержка идеи о вступлении в альянс. Согласно опросу, проведённому в конце января, вступление в НАТО поддерживает половина населения страны: лишь каждый третий швед отвергает эту идею. При этом ещё в 1994 году за вступление в НАТО выступало лишь 15% шведских граждан. Что касается Финляндии, то там поддержка вступления в альянс заметно ниже.

Как пишет Die Welt, скандинавские страны также укрепляют взаимное сотрудничество в области безопасности. Они проводят совместные учения, гармонизируют свои военные стратегии. Финляндия, так же как и Швеция, увеличивает свой военный бюджет, несмотря на экономические потери, связанные с пандемией.

Кроме того, в минувшем сентября Швеция, Финляндия и Норвегия переподписали трёхсторонний договор: как отмечает издание, о его конкретном содержании известно мало, но этот договор призван укрепить военное сотрудничество между тремя странами. Die Welt пишет, что скандинавские страны особенно обеспокоены манёврами российских сил на Кольском полуострове, а также тем, что Россия испытывала в регионе свои сверхзвуковые ракеты.

В этой связи входящая в НАТО Норвегия регулярно проводит учения со своими партнёрами по альянсу, и, в первую очередь, с США. В феврале в регион прибыли американские бомбардировщики B-1. Россия с возмущением отреагировала на это, пишет Die Welt: по словам российского представителя в Арктическом совете Николая Корчунова, милитаризация региона рискует отбросить его во времена холодной войны. В ответ норвежская сторона заявляет о необходимости разрядки: как отмечает издание, в Осле намерены не напрямую провоцировать Москву, а использовать своё военное присутствие для мониторинга ситуации в регионе. То же самое можно сказать и про политику Дании.

Между тем, скандинавские страны рассматривают не только Россию в качестве угрозы в регионе, пишет Die Welt. Таяние льдов и открытие новых морских путей делают Арктику всё более привлекательной для таких держав, как Китай и США. В 2018 году Дональд Трамп уже вызвал трения в регионе, выдвинув абсурдное предложение по покупке Гренландии, являющейся автономной частью датского королевства.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).





