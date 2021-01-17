SVT: деньги решают не всё — усиливающаяся шведская армия столкнулась с нехваткой кадров
В ближайшие пять лет оборонный бюджет Швеции должен вырасти на 40%. Однако мощное финансирование не обязательно означает наличие мощной армии, пишет SVT.
Вооружённым силам Швеции также необходимо набирать новые кадры и наращивать общий уровень подготовки, чтобы соответствовать тому уровню обороноспособности, которого требуют в риксдаге.
«Теперь, когда мы и впрямь переживаем самые лучшие времена и начинаем увеличивать наш потенциал, мы оказались в ситуации, когда многие знания исчезли», — отметил старший унтер-офицер полка P4 Фредрик Андерссон.
Андерссона призвали в армию незадолго до падения Берлинской стены в 1989 году. В последующие 25 лет Швеция регулярно сокращала ассигнования на оборону. За эти годы многие его коллеги покинули ряды Вооружённых сил. Сам он предпочёл остаться в армии, которая всё больше переориентировалась с обороны против вторжения на участие в международных операциях.
Однако для шведских военных «вторжение» России в Крым в 2014 году оказалось переломным моментом. Стокгольм отказался от сокращения оборонного потенциала, а совсем недавно общая политическая обстановка привела к тому, что Швеция начала вкладываться в оборону.
«Теперь, когда мы снова переходим от оборонной сферы, в которой работают наёмные сотрудники, к обороне на основе воинской повинности, опыт многих, кто работает в обороне, уже не подходит. Они просто не привыкли обучать призывников», — отметил Андерссон.
Многие пожилые офицеры ушли из армии, в то время как офицеры помоложе не обладают подготовкой, необходимой в конкретных условиях. При этом в ближайшие годы в отставку должны выйти 200-300 офицеров.
По словам директора по персоналу Министерства обороны Класа Экселля, Вооружённые силы сейчас пытаются убедить офицеров повременить с выходом на пенсию, делая при этом акцент на преподавательской деятельности. Проблем здесь немало, но в то же время положительную роль здесь играет то, что отношение к работе в сфере обороны сейчас несколько иное, чем раньше.
«Те, кто сегодня служит в шведских Вооружённых силах считают, что это хорошая работа, и они рекомендуют её другим людям», — подытожил Клас Экселль.
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