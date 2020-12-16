Euronews: Швеция стремительно наращивает оборонный бюджет «из-за России»

Парламент Швеции одобрил решение увеличить на 40% оборонный бюджет страны на ближайшую пятилетку. Это крупнейшее наращивание военных расходов королевства за последние 70 лет. Причём шведские власти уверяют, что такие меры связаны с действиями России, передаёт Euronews.
Парламент Швеции поддержал увеличение оборонного бюджета страны на ближайшую пятилетку сразу на 40 процентов — это крупнейшее наращивание военных расходов королевства за последние 70 лет. Необходимость их повышения власти объясняют ростом напряжённости в регионе, в частности, «из-за действий России» и предполагаемого увеличения её военного потенциала в следующий десятилетний период.
ПЕТЕР ХУЛЬТКВИСТ, министр обороны Швеции: Это вызвано новой ситуацией в области безопасности — в связи с российской агрессией в отношении Грузии, аннексией* Крыма, конфликтом на Украине, действиями в Белоруссии, повышением военного потенциала России, комплексными учениями, активностью в Арктике и в районе Балтийского моря. Мы увидели новую среду в сфере безопасности и то, что они готовы использовать военную мощь также для достижения политических целей.
Как ожидается, к 2025 году объём оборонного бюджета Швеции достигнет почти девяти миллиардов евро (89 миллиардов крон). Часть средств пойдёт на модернизацию вооружения и повышение оборонительных и наступательных возможностей страны в области кибербезопасности.
ПЕТЕР ХУЛЬТКВИСТ: Происходят нападения на шведские компании, на шведские власти, на Вооружённые силы, правительственные учреждения, на различные организации в Швеции. Иногда это происходит ежедневно, поэтому перед нами эта проблема стоит постоянно.
Сейчас Швеция, которая не является членом НАТО, тратит на свою оборону 1,1% ВВП. Планируется, что к 2030 году численность вооружённых сил Швеции вырастет с 55 тысяч до 90 тысяч человек.
Дата выхода в эфир 16 декабря 2020 года.
* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).
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