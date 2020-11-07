WT: Швеция мобилизует Готланд — чтобы отразить «российскую агрессию»

Швеция активно укрепляет свой военный потенциал, наращивая оборонный бюджет и восстанавливая воинские соединения как на острове Готланд, так и в континентальной части страны, пишет The Washington Times. Как отмечает издание, причина такой политики — «российская агрессия», которая продолжает дестабилизировать регион. По словам экспертов газеты, Швеция оказалась втянута в большую игру и вряд ли сможет выйти из неё — по крайней мере до тех пор, пока Владимир Путин остаётся у власти.

Овечки, церквушки и прелести небольших городков — на самом большом острове Швеции Готланде во всём этом нет недостатка. «Чуете геополитическую напряжённость? Да не особо», — пишет The Washington Times.

Однако если верить шведским военным и политикам, этот живописный остров — это первая линия обороны против потенциального противника, чей мощный Балтийский флот находится от Готланда всего в 200 милях.

«Российская агрессия» привела к дестабилизации региона, предупредил министр обороны Швеции Петер Хультквист, добавив следующее: «Нельзя исключать вооружённого нападения на Швецию».

При этом Швеция не замедлила подкрепить свои слова действием, вложившись в оборону. Своё заявление Хультквист сделал в то время, как правительство сообщило о рекордном росте военных расходов, начиная с 50-х годов: речь идёт о вливании в оборонный бюджет $3 млрд, которое к 2025 году позволит довести размер армии с 60 тыс. до 90 тыс. военнослужащих. Между тем, ещё в 2017 году Швеция вернула воинский призыв в мирное время, а также восстановила Готландский полк — бронетанковое армейское соединение, упразднённое в 2004 году.

«Настроения поменялись, и это вызвано, в частности, агрессивным поведением России в непосредственной близости от нас», — отметил глава парламентского комитета по обороне и член оппозиционной Умеренной коалиционной партии Пол Йонсон. По его словам, обстановка в регионе изменилась в основном из-за «аннексии»* Россией Крыма и «вторжения» на восток Украины.

«Мы видим, что у России низкий порог для применения военной силы, — подчеркнул Йонсон. — Мы видим, что она ведёт довольно агрессивные учения в Балтийском море, а также в значительной мере нарастила свой оборонный потенциал».

Депутата, кроме того, беспокоят российские крылатые ракеты дальнего радиуса действия, средства воспрещения доступа в заданном районе, системы ведения электронной и киберборьбы, а также усилия на дезинформационном фронте.

«Из Москвы в эти дни поступает мало позитивных сигналов», — признал парламентарий.

Для директора шведской Королевской Академии военных наук генерала Сверкера Йорансона последние события во многом стали в каком-то смысле отомщением. Дело в том, что в 2013 году ещё в свою бытность на посту верховного главкома, он вёл «довольно интенсивные споры» об уровне финансирования Вооружённых сил. Тогда он вызвал немалый переполох, публично заявив, что Швеция сможет отражать атаки не более недели.

«Когда произошли события в Крыму и на Украине, стало совершенно очевидно, что я был прав, а они — нет, — отметил генерал, имея в виду противников увеличения расходов на оборону. — С тех пор ситуация медленно, но верно меняется».

По словам Йорансона, важно понимать, что Москва уже проводит кибертатаки и дезинформационные операции, и эти усилия против Швеции вполне можно рассматривать как боевые действия. Русские, как считает генерал, действуют в опасной «серой зоне».

В частности, глава Генштаба России Валерий Герасимов по этому поводу однажды заявил, что если Москва добьётся настоящего успеха, то ей не придётся стрелять. Однако если она не сможет добиться успеха с помощью мягких методов, Россия готова применить более силовой подход.

Из-за возможности реализации подобного сценария усиление военной группировки на Готланде перестаёт быть чисто символическим жестом. «Это как авианосец посреди Балтийского моря», — съязвил генерал.

Между тем, Вооружённые силы Швеции планируют восстановить своё присутствие на всей территории страны. В числе новых или восстановленных подразделений — авиакрыло рядом с Уппсалой, полк морской пехоты в Гётеборге и армейское кавалерийское подразделение в Лапландии.

Несмотря на то что скандинавские страны известны тем, что предпочитают мир войне (Швеция, например, по-прежнему не хочет формально присоединяться к НАТО), мало кого из шведов, похоже, возмущает рост оборонных расходов.

«Шведская общественность, по большому счёту, смирилась с тем, что эпоха «вечного мира», наступившая после холодной войны, подошла к концу», — считает директор по делам Северной Европы в Атлантическом совете** Анна Висландер.

«Мы все участники большой игры. Думаю, что сейчас мы это уже понимаем, — отметила она. — И в этой игре нужно иметь возможность защищать свои границы, институты и население». По мнению Висландер, нравится ей это или нет, но Швеции и её соседям придётся играть в эту игру до тех пор, пока Владимир Путин будет оставаться у власти.

Пол Йонсон считает, что сотрудничество между Европой и США для Швеции играет огромную роль, а требования президента США Дональда Трампа к странам НАТО поднять оборонные расходы до уровня в 2% от ВВП — это хорошая идея даже для тех государств, которые не входят в альянс.

«Приверженность США к Северной Европе в военном плане крайне важна, — полагает он, — Поэтому нам также нужно внести свою лепту». При этом, по его словам, исход президентских выборов в США не окажет на эту ситуацию никакого влияния.

С учётом того, что расходы на оборону на данный момент ненамного превышают 1% от ВВП, Швеции в плане наращивания военного потенциала предстоит ещё немало работы. Более того, как считает Сверкер Йорансон, хотя Швеция уже согласовала военные траты на следующие пять лет, реализация всех запланированных реформ может занять куда больше времени.

При этом генерал, судя по всему, изрядно подустал от фирменной невозмутимости своих соотечественников.

«Если нас беспокоит нынешняя обстановка, то разве нам не нужно работать быстрее? — задался он вопросом. — Отказ от полной страховки до пожара — это не всегда мудрое решение».

И в самом деле, как полушутя заметил Йонсон, нужда присутствия на Готланде «пожарных» очевидна всем ещё с 1361 года, когда датчане, если верить легенде, потребовали у жителей Висбю дань — а затем всё равно разграбили город.

«Мы знаем, что в исторической перспективе демилитаризация Готланда на благо безопасности Швеции никогда не шла», — подытожил он.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).

** Атлантический совет (Atlantic council of the United States) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 25.07.2019.