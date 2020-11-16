DN: мы станем «приоритетной целью» — шведские политики выступили против учений Стокгольма с США

Совместные учения Швеции с американскими военными противоречат принципу неприсоединения Стокгольма к военным альянсам, которого тот придерживается уже на протяжении двух веков, пишут в своей статье для Dagens Nyheter бывший статс-секретарь Минобороны Свен Хирдман и экс-постпред Швеции при ООН Пьер Шори. По их словам, подобная политика рискует навлечь на Швецию неприятности и превратить её в потенциальную приоритетную цель в случае нового конфликта великих держав.
Весной, когда пандемия коронавируса поразила Швецию, Вооружённые силы этой страны собирались провести учения Aurora 20 на Балтике, которые, по предварительным оценкам, должны были обойтись казне в 660 млн шведских крон (около $76 млн. — ИноТВ). В этих крупных учениях должны были принять участие приблизительно 25 тыс. человек, пишут в своей статье для Dagens Nyheter бывший статс-секретарь Министерства обороны Свен Хирдман и бывший постпред Швеции при ООН Пьер Шори.
Тогда шведские офицеры должны были впервые вместе с американскими коллегами применить на практике ракетные комплексы Patriot. Тем не менее после сильных протестов учения пришлось отменить.
Однако теперь, в самый разгар смертоносной пандемии и ограничений свободы перемещения граждан министр обороны Петер Хультквист заявил, что Швеция проведёт совместные учения с силами Пентагона в шведских шхерах.
Реальная цель учений, судя по всему, состоит в том, чтобы подготовить шведские подразделения вместе с американским 352-м крылом специальных операций — которое в своё время воевало в Ираке и Афганистане — к возможному военному вмешательству в дела других стран (читай: в дела стран по ту сторону Балтийского моря).
«Эти военные учения противоречат принципу неприсоединения Швеции к военным альянсам, которого страна придерживалась на протяжении 200 лет. При этом стоит отметить, что в новом законопроекте о тотальной обороне этот принцип даже не упоминается. Подобная шведская политика в сфере безопасности может навлечь на Швецию неприятности и превратить нас в приоритетную цель в случае нового конфликта великих держав в Европе», — предупреждают авторы.
Между тем, альтернатива подобного поведения — о которой в шведском политическом дискурсе не говорят — заключается в сотрудничестве Швеции с такими странами, как Финляндия, Германия и Франция, с тем чтобы снизить напряжённость в отношениях между великими державами в Европе, подытоживают Хирдман и Шори.
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