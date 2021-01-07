Эксперт: Швеция не станет членом НАТО, пока Россия не начнёт войну

В стратегии безопасности «нейтральной» Швеции на 2021-2025 годы говорится о необходимости согласовывать планы обороны с Североатлантическим альянсом. Хотя эта запись де-факто означает, что Швеция движется в направлении членства в НАТО, ей это не нужно, пишет эксперт Юстина Готковская из Центра восточных исследований. В статье для Biznes Alert она объясняет, что в случае необходимости она готова сражаться плечом к плечу на стороне НАТО как союзник, а к членству может её подтолкнуть только угроза со стороны России.

За последние годы Швеция очень сильно сблизилась с НАТО и её сотрудничество с Североатлантическим альянсом лишь набирает обороты. Это, безусловно, заслуга правительства социал-демократов и зелёных, пишет на портале Biznes Alert эксперт Юстина Готковская из Центра восточных исследований.

Она обращает внимание на то, что это сближение не изменило позиции правящей коалиции по официальной подаче заявки на членство в Альянсе. И социал-демократы, и партия зелёных выступают против членства в НАТО с самого начала своего правления с 2014 года. Причина объяснятся укоренившейся в шведском обществе традицией нейтралитета.

Согласно опросу 2019 года, чуть более 30% шведов все ещё выступают против членства в НАТО и чуть менее 30% — за. 38% не имеют мнения на этот счёт. С такими показателями невозможно начать серьёзную политическую дискуссию на тему вступления в НАТО. Более того, в настоящее время нет никаких признаков того, что и позиция шведского правительства изменилась в этом вопросе, отмечает эксперт.

«Лично я не вижу пока никакой возможности присоединения Швеции к Североатлантическому альянсу в ближайшие годы, если только Россия не начнёт новую войну в регионе», — подчёркивает Готовская. Она обращает внимание на то, что в Швеции такие стратегические решения принимаются на основании общенационального консенсуса, которого пока нет ни на социальном, ни на политическом уровне.

Крупнейшая партия Швеции, состощая из социал-демократов, против, тем не менее в последние годы Швеция стала намного ближе к НАТО. Занимательно то, что это происходит при власти тех же самых социал-демократов.«Это сближение будет лишь продолжаться, потому что в стратегии безопасности Швеции на 2021-2025 годы говорится о необходимости согласовывать планы обороны с соседями и с Североатлантическим альянсом. Эта запись де-факто означает, что Швеция направляется к членству в НАТО. Формально она не будет обязана применять 5-ю статью Основополагающего акта, но на практике, в случае конфликта в регионе Северного и Балтийского морей, она будет плечом к плечу сражаться на стороне НАТО», — резюмирует на портале Biznes Alert Юстина Готковская из Центра восточных исследований.