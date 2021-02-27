Шведские депутаты: вступление в НАТО не укрепит безопасность Швеции — но подорвёт её авторитет

В том случае, если Швеция решит вступить в НАТО, Россия наверняка воспримет такой шаг как провокацию, что неизбежно приведёт к росту напряжённости на Балтийском море, пишут в своей статье для Göteborgs-Posten депутаты от Социал-демократической партии Швеции Кеннет Форслунд, Никлас Карлссон и Гунилла Карлссон. Вместе с тем, по их мнению, членство страны в НАТО ударит по её авторитету международного миротворца.

В последнее время всё активнее идут споры о том, следует ли Швеции вступать в НАТО или нет. Однако отказ от принципа неприсоединения к военным блокам в пользу заключения ядерного союза с Турцией был бы ошибкой. Вместо этого Швеции нужно продолжать следовать своим успешным и предсказуемым политическим курсом, которым та идёт уже более 200 лет, пишут в своей статье для Göteborgs-Posten депутаты от Социал-демократической партии Швеции Кеннет Форслунд, Никлас Карлссон и Гунилла Карлссон.

Типичный аргумент за вступление Швеции в НАТО — это то, что членство в блоке предотвратит возможное нападение на страну. Между тем, хотя кому-то может показаться, что у Швеции на сегодняшний день нет никаких гарантий безопасности, на самом деле это не так. Согласно Лиссабонскому договору, члены ЕС обязаны помогать друг другу в случае кризисов как гражданского, так и военного характера. Это не совсем то же самое, что военные гарантии, однако этот пункт наглядно демонстрирует, что Швеция далеко не одинока.

Кроме того, продолжают авторы, совсем не очевидно, что вступление в НАТО для Швеции — это решение, в котором достоинства перевешивают недостатки. Членство в военном блоке негативно скажется на позициях Швеции в мире. Дело в том, что НАТО — это ядерный альянс, и, примкнув к нему, Швеция будет полагаться на оружие массового уничтожения. В то же время Стокгольм всегда традиционно выступал в качестве застрельщика глобального разоружения. Если Швеция станет членом НАТО, то она подорвёт свой авторитет в этом вопросе.

К тому же в результате присоединения к блоку Швеция окажется в одной лодке с Турцией — авторитарной страной, которая не разделяет ценностей Стокгольма и нарушает фундаментальные правила самого альянса. В последние годы Турция заставила пуститься в бега более 300 тыс. человек и за спиной других членов НАТО решила закупить российское оружие. «По правде говоря, поразительно, что Умеренная коалиционная партия хочет поставить шведскую оборону в зависимость от Турции», — удивляются депутаты.

Кроме того, вступление в НАТО приведёт к тому, что Швеция утратит контроль над собственной обороной. На данный момент она развивает свой военный потенциал на своих условиях. Стокгольм волен выбирать, с кем он хочет сотрудничать, а с кем — нет. Членство в НАТО ограничит эту свободу.

Между тем, присоединение Швеции к НАТО также чревато ростом неопределённости и падением стабильности в ближайшем зарубежье. Россия, как подчёркивают авторы статьи, воспримет решение Швеции вступить в военный блок как провокацию. Всё это может вызвать неконтролируемое обострение военной напряжённости в районе Балтийского моря. Российские ядерные боеголовки, которые сейчас смотрят в другую сторону, повернутся в сторону Швеции. «Решение о вступлении в НАТО определённо несёт в себе риски и не приведёт к гарантированному росту уровня безопасности», — говорится в статье.

«Наша политика по неприсоединению к военным блокам служит нам верой и правдой уже более 200 лет, но в то же время важно помнить, что мир вокруг нас стал менее стабильным. Ситуация в области безопасности ухудшилась. По этой причине шведское правительство с социал-демократами во главе решило вложить крупнейшие средства в оборону с 1950-х годов. Количество призывников будет расти, а сотрудничество с Финляндией — становиться глубже. Однако членство в НАТО несёт в себе больше рисков, чем оно того стоит», — подытоживают депутаты.