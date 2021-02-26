5G, климат и права человека: корреспонденты SVT рассказали, что влияет на отношения Швеции с великими державами
УЛЬРИКА БЕРГСТЕН, корреспондент SVT в Азии: В общих чертах можно сказать, что отношения Швеции с Китаем очень похожи на отношения ЕС с Пекином. В основном отношения между Швецией и Китаем сейчас более-менее нормальные. Шведский экспорт в Китай демонстрирует устойчивый рост. Однако в небе висит также и тёмное облако: речь идёт, разумеется, о гражданине Швеции Гуй Миньхае, который уже много лет находится в Китае под стражей. Год назад его приговорили к тюремному сроку в 10 лет, так как он, по версии китайских властей, распространял государственные секреты, однако к моменту оглашения приговора он провёл под замком без суда много лет.
Кроме того, Швеция — это один из членов ЕС, не пустивших на шведский рынок 5G компанию Huawei.
СТЕФАН ОСБЕРГ, корреспондент SVT в США: «США вернулись», — вот что заявил Джо Байден в своей первой речи, посвящённой международным делам. По его словам, США вновь будут уважительно относиться к сотрудничеству и договорам. В краткосрочной перспективе это означает, что США вновь присоединятся к Парижскому соглашению по климату, а также вернут себе место во Всемирной организации здравоохранения. США — это страна, отвечающая за значительную часть финансирования ВОЗ, что весьма важно.
БЕРТ СУНДСТРЁМ, корреспондент SVT в России: Я бы сказал, что в плане отношений между Россией и её соседями самую важную роль играют взгляды на демократию и права человека. Россия не любит критики со стороны таких стран, как Швеция и США, когда те осуждают Москву как раз за это.
За примером далеко ходить не надо: взять только оппозиционного политика Алексея Навального, которого сначала отравили, а затем посадили в тюрьму, когда тот вернулся назад в Россию из Германии, где он пробыл некоторое время. Встревать в это дело вам не надо, считают здесь, в Министерстве иностранных дел в Москве.
Дата выхода в эфир 24 февраля 2021 года.
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