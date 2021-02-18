SVT: тефтелькам на смену — Швеция будет продвигать национальные ценности с помощью «булочной дипломатии»
Когда за границей заходит речь о шведской еде, то в основном на ум приходят «шведские тефтели». Однако посольства Швеции по всему миру, судя по всему, хотят это изменить: с помощью семл — традиционных сладких булочек.
Нигерия, Колумбия, Конго, Пакистан — во многих далёких странах активно демонстрируются булочки со взбитыми сливками. Какие же надежды возлагаются на эту «булочную дипломатию?» Станет ли семла новой тефтелькой?
РИЧАРД ТЕЛЛЬСТРЁМ, специалист по истории кулинарии: Семлу можно воспринимать как новую тефтелю. Это хороший пример кулинарной дипломатии. Можно использовать блюда, за которые цепляется глаз, и с помощью них транслировать национальные ценности. Например, пост в соцсетях с семлой — по всему миру это выглядит очень экзотично.
Неужели шведские тефтельки за границей уже всем набили оскомину?
РИЧАРД ТЕЛЛЬСТРЁМ: Я бы сказал, что шведские тефтельки пребывают в некотором упадке. Они уже стали настолько привычными — ведь есть одна очень крупная сеть по продаже мебели, которая рекламирует их по всему миру. Можно также сказать, что соцсетям и международному дискурсу нужна какая-то новинка. И тут семла может прийтись очень кстати, так как это традиционное блюдо и у него может быть очень много вариаций.
Добьётся ли семла успеха в Нигерии, ОАЭ и Японии?
РИЧАРД ТЕЛЛЬСТРЁМ: Не исключено, что эта булочная дипломатия окажется весьма успешной. Это новинка, и нынешние соцсети могут передавать очень красочную картинку, в то время как речь здесь идёт о булочке, которая сама по себе привлекает к себе немало внимания. Она может стать очень горячей темой, разговором о шведскости. Так что на успех есть все шансы.
Дата выхода в эфир 16 февраля 2021 года.
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