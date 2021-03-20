Times: Столтенберг предупредил, что таяние льдов в Арктике «подогревает стратегическое соперничество» с Россией и Китаем

Россия и Китай наращивают своё военное присутствие в Арктике, поскольку таяние льдов открывает торговые пути, заявил в интервью The Times генсек НАТО Йенс Столтенберг. При этом изменение климата на крайнем севере, по его словам, «подогревает стратегическое соперничество» в регионе.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью The Times предупредил, что Россия и Китай увеличивают своё военное присутствие за Северным полярным кругом, поскольку таяние ледяных шапок открывает торговые пути. При этом складывающаяся ситуация вызывает опасения по поводу возможного конфликта.
Столтенберг отметил, что изменение климата имеет «прямые последствия» для безопасности НАТО во всём мире, а таяние морских льдов «подогревает стратегическое соперничество».
«Таяние морского льда на крайнем севере подогревает стратегическое соперничество отчасти потому, что оно открывает морские пути между Европой и Азией. Всё это увеличит экономический интерес к данному региону в плане нефтегазовой деятельности, и, разумеется, упростит переброску военных сил», — подчеркнул он.
Столтенберг обвинил Россию в попытке «контролировать движение», проходящее по новым морским путям, и сказал, что Североатлантическому альянсу необходимо отстаивать свои права на «свободу судоходства», присутствуя в регионе.
«Мы должны реагировать на возросшее присутствие России и Китая (в Арктике. — ИноТВ), но также нужно стремиться к сотрудничеству в таких вопросах, как окружающая среда», — отметил генсек НАТО.
Он добавил, что глобальное потепление вызывает засуху в Африке, разжигая конфликты, а также провоцируя миграцию и терроризм. По его словам, странам НАТО необходимо адаптироваться, поскольку экстремальные погодные условия «напрямую повлияют» на военные операции, боевую технику и зарубежные базы.
«Изменения климата — это фактор, который обостряет кризис и имеет прямые последствия для нашей безопасности, — предупредил Столтенберг. — Они могут подогревать конфликты повсюду и при этом разными способами».
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