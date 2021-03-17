SRF: без США Европа не сможет защитить себя из-за разобщённости и нерешительности
Без США попытки Европы выстоять против России будут безнадёжны, отмечает швейцарский телеканал SRF. Между тем, Вашингтон всё ещё поддерживает НАТО, однако центр внимания для него сместился в Азию.
Представляя ежегодный отчёт НАТО, генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг с удовлетворением заявил: «Несмотря на тяжёлые экономические последствия пандемии коронавируса, большинство стран НАТО в 2020 году повысили свои оборонные бюджеты шестой раз подряд».
Несмотря на это, то, что президент Франции Эммануэль Макрон назвал «стратегической автономией Европы», всё ещё крайне далеко, подчёркивает SRF. Европа по-прежнему остро зависит от США. В Международном институте стратегических исследований IISS в Лондоне сейчас обсуждается один сценарий: нападения России на страны НАТО Литву и Польшу.
По мнению экспертов IISS, результаты исследований отрезвляют: «Без поддержки США европейские страны едва ли были бы в состоянии дать отпор России». Европе не хватает военных самолётов, транспорта, танков и многого другого.
Специалисты полагают, что Европе необходимо вложить в свою оборону порядка $300 млрд, чтобы суметь выстоять без участия США. Это соответствует менее чем половине годового военного бюджета США. Однако в Европе отсутствует политическая воля для того, чтобы дополнительно вложить столько средств в оборону.
Уже вмешательство в Ливии в 2011 году показало, как ненадолго европейцам хватает боевого запала. По замечанию Хуго Мейера из Института политических исследований в Париже, Европа испытывает дефицит в боевых самолётах, которые можно быстро поднять по тревоге. Кроме того, в европейской части НАТО отсутствуют независимые от США структуры командования.
Вопрос в том, насколько сильно и насколько стремительно США отвернутся от Европы, подчёркивает швейцарский телеканал. Эксперт по вопросам безопасности из Массачусетского технологического института Бэрри Позен считает, что, хотя Европа в целом превосходит Россию по численности населения, вкладывает в оборону намного больше средств и располагает богатым арсеналом большинства видов оружия, оставшись одна, она не сможет выстоять против России.
Проблема Европы — не в военной технике, а в «политической разрозненности и недостатке решимости», отмечает SRF. Россия в этом смысле находится в более выигрышном положении. Хуго Мейер из Института политических исследований в Париже в связи с этим говорит о «европейской какофонии». Деньги расходуются на национальные оборонные программы. При этом консенсуса по поводу стратегических приоритетов не наблюдается.
Так, Франция видит главную угрозу не в России, а в Магрибе или Сахеле. То же касается и многих стран на юге Европы. Поэтому неясно, будут ли все страны НАТО участвовать в военных операциях в случае гипотетического нападения со стороны России, подчёркивают эксперты. С точки зрения Мейера, «одни будут, другие нет». Это ставит под сомнение основную идею НАТО — «один за всех и все за одного».
Бастиан Гигерих из Международного института стратегических исследований IISS в Лондоне уверен: «Если НАТО не отреагирует решительно в случае нападения на страну НАТО, то самому могущественному военному альянсу в мире придёт конец». Таким образом, решающее значение имеет тот факт, сколько решительности видит Россия в НАТО.
Вероятно, разногласия среди европейских стран НАТО ещё будут усиливаться, когда США частично отойдёт со своих нынешних позиций. «Коротко говоря, требование самодостаточной европейской обороны — пока иллюзия», — заключает швейцарский телеканал SRF.
Ссылки по теме
-
EurActiv: угрозы нападения нет — Столтенберг успокоил союзников по НАТО в связи с опасениями из-за активности России и Китая
-
Contra Magazin: американские богачи набивают карманы на конфликтах по всему миру
-
CNN: сдерживание России и наращивание ядерного арсенала — Великобритания расставила приоритеты внешней политики
-
Die Zeit: США «по-тихому» вывели из Европы треть своего ядерного арсенала