Contra Magazin: американские богачи набивают карманы на конфликтах по всему миру

Наращивание напряжённости по всему миру выгодно американским олигархам, пишет Contra Magazin. Ведь они зарабатывают деньги на увеличении экспорта оружия США. Мир, дипломатия и разрядка вредят их бизнесу, так что богачи продолжают использовать образы врагов в лице России, Китая и Ирана для оправдания непомерных трат на армию.

Американские олигархи набивают себе карманы за счёт наращивания напряжённости в отношениях с Россией, Китаем и странами Ближнего Востока, пишет Contra Magazin. Ведь конфликты приводят к увеличению экспорта оружия из США, объясняет автор статьи Марко Майер.

В период с 2015-го по 2019 год американцы захватили 36%-ную долю мирового рынка по поставкам традиционного вооружения, продолжает издание. При этом на все страны — члены НАТО приходится доля в 62%. А если к ним прибавить ещё и союзников США вне альянса, то получится 2/3 мирового экспорта оружия. Для сравнения, доля России на мировом рынке составляет 21%, а Китая — 5,5%.

К тому же за прошедшие пять лет государства в целом стали больше торговать оружием. В США объёмы торговли выросли на 23%, а во Франции — на целых 72%. При этом американские поставки на Ближний Восток составляют пятую часть от мирового экспорта. Сразу становится понятно, почему конфликт между Израилем, Ираном и Саудовской Аравией никак не может утихнуть, отмечает автор. Ведь эти страны ежегодно вкладывают в оборону десятки миллиардов долларов. А все эти деньги потом уходят военно-промышленному комплексу США, который в свою очередь принадлежит частным компаниям американских олигархов.

Мир с Тегераном вредит их бизнесу, объясняет Майер. При этом супербогачам подконтрольны и СМИ, использующие образы врагов для оправдания непомерных расходов на оборону. И это несмотря на то, что американское правительство с трудом справляется с финансированием собственного бюджета. После этого дыры приходится закрывать за счёт кредитов, взятых на финансовых рынках. Их как раз и предоставляют олигархи. В результате власти попадают к ним в зависимость. В России же и Китае военная промышленность находится в руках государства, так что там нет акционеров, заинтересованных в увеличении доходов.

Не удивляет и то, что НАТО поставило перед собой цель по увеличению трат на армию до 2% от ВВП и при этом продолжает держаться за образ врага в лице России. По той же причине альянс выступает и против Китая. В целях заработка американцы также используют «полезных идиотов» в Европе, на Ближнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе, которые, похоже, не понимают сути «грязной игры», которую ведёт Вашингтон. А если понимают, то значит активно соучаствуют в преступлении против человечества. В действительности же миру нужна политика разрядки, дипломатия, взаимоуважение и взаимопонимание, заключает Майер.