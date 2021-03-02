Fox News: «контртеррористическая операция» Байдена в Сирии бесполезна для США

Когда Дональд Трамп наносил удары по Сирии, не заручившись одобрением конгресса, это считалось неконституционным. А когда ровно то же самое сделал Джо Байден, американские политики и эксперты в один голос его нахваливали, отмечает Fox News. По мнению телеведущего Такера Карлсона, в обоих случаях ракетно-бомбовые удары по Сирии были бессмысленным убийством людей.

Слушай внимательно, Америка. Убийство неизвестных нам людей в Сирии не было бессмысленным. Вы даже не знаете, где Сирия находится, но поступить так было, цитирую, «очень умно». Это официальная позиция экспертов, которые верили, что у Саддама было биологическое оружие, и на этом основании начали войну. Неважно. Ведь они только что сказали нам, что удар по Сирии в четверг был «контртеррористической операцией». А контртеррористические операции оправдывают всё. Впредь имейте это в виду. Вы ведь не хотите, чтобы контртеррористическая операция была направлена против вас? Понадеемся, что этого никогда не будет.



Контртеррористическая операция в Сирии означает, что погибли, по местным сообщениям, не менее 22 человек. Пентагон заявляет, что был только один погибший. В любом случае, кто были эти люди? Кто был мишенью? Администрация Байдена заявляет, что мишенью были два вооружённых формирования, координирующих свои действия с Ираном. Участники этих формирований якобы запустили в Ирак ракету, убившую американского контрактника.



Посмотрим на ситуацию шире. Может быть, вы недоумеваете: а почему американские контрактники до сих пор в Ираке? Они там уже почти 20 лет, без всякой очевидной пользы! Хороший вопрос. Может быть, мы разберём его в другой раз. Потому что есть и более удивительный факт. Оба вооружённых формирования, по которым нанесла удар администрация Байдена, входят в так называемые Силы народной мобилизации. Это своего рода объединённая группировка, спонсируемая правительством Ирака. А правительство Ирака само по себе — дело рук предыдущих администраций США.



Иными словами, если вы следите за ситуацией последние 18 лет, мы сейчас защищаем американцев в Ираке от людей, которым сами же дали власть, чтобы устранить последствия катастрофы, ставшей результатом нашего вторжения. Всё это называется контртеррористической операцией. Понятно? Змея поедает собственный хвост.



Если всё это кажется вам маразмом, успокойтесь: знайте, это сделал Джо Байден. Не Дональд Трамп. Джо Байден. Значит, это нормально. И даже хорошо. Вот реальный твит Эми Сискинд, бывшей начальницы с Уолл-стрит, ныне злобствующей в соцсетях, цитирую: «Насколько отличаются военные действия при Байдене. Никаких школьнических угроз в Twitter. Доверяйте Байдену и компетентности его команды». Доверяйте Байдену. Его ракетный удар добрее и нежнее. Смешно!



Когда у руля Джо Байден, здания в Сирии не превращаются в груду обломков, давя людей внутри. Нет, эти здания просто исчезают, как бедствующие компании, которые люди вроде Эми Сискинд уничтожают ради собственной выгоды на Уолл-стрит.



Естественно, поскольку подобные события в каком-то смысле объединяют людей, Дэвид Френч, некогда работавший в National Review, тоже был в восторге. Война заставляет Дэвида Френча почувствовать себя могущественным и живым. Очень немногие вещи дарят ему это ощущение. Но лишь при условии, что войну ведут правильные люди.



Три года назад — мы не забыли! — Дэвида Френча угнетала мысль о том, что Дональд Трамп может атаковать Сирию без разрешения. Цитирую: «Если Трамп ударит по Сирии без одобрения конгресса, его сирийская политика будет одновременно неблагоразумной и неконституционной». Дело было в апреле 2018 года. Мы тогда были категорически против удара по Сирии. Но не потому, что это было неконституционно. Это было просто бессмысленно.



Однако на прошлой неделе Дэвид Френч смотрел, как в Сирии гибнут десятки людей, и удовлетворённо вздыхал. «Хорошо», — написал он. И вернулся к написанию эссе о том, какой он хороший христианин.



Изменила своё мнение и Джен Псаки — может быть, потому что читает Дэвида Френча. Когда-то она была против того, чтобы бомбить Сирию без разрешения. А вот что она говорила в четверг.



ДЖЕН ПСАКИ, пресс-секретарь Белого дома: Президент подаёт недвусмысленный сигнал, что он намерен принимать меры по защите американцев. При появлении угроз у него есть право действовать, когда и как он сочтёт нужным.



О да! Не так давно она говорила, что бомбардировки Сирии без одобрения конгресса — это полнейшее нарушение международного права. А теперь она заявляет: «Джо Байден намерен принимать меры по защите американцев».



Вы не должны были заметить, что это сделано для «защиты американцев», по-прежнему томящихся в Ираке спустя 18 лет после вторжения. Если мы хотим их защитить, почему же мы заставляем их там оставаться? Что они там делают? И повторим — поскольку это единственный по-настоящему важный вопрос: чем это полезно хоть кому-то в нашей стране? Да в любой стране, если уж на то пошло. Очевидно, что ничем.



И неоконсерваторы, к их чести, перестали делать вид, будто это полезно. Джо Байден однажды публично объяснил, что на самом деле речь идёт о защите наших партнёров-курдов. Вот как Джо Байден в 2019 году вслух сетовал, что Дональд Трамп может вывести американских военных из Сирии.



ДЖО БАЙДЕН, будущий президент США: Поспешно выведя из Сирии немногочисленные американские силы специального назначения, Трамп ухитрился в одночасье предать наших курдских партнёров, которые помогли победить ИГ*, и создал гуманитарный кризис, когда невинные мирные жители и сообщества этнических и религиозных меньшинств оказались между двух огней.



(Смех.) Самое лучшее здесь — «сообщества религиозных меньшинств». Мы нападаем на правительство Асада, единственное правительство на всём Ближнем Востоке, которое защищало самое древнее религиозное меньшинство — христиан. Их истребляли везде, кроме как на территории, подконтрольной Асаду. Но он жестокий диктатор, это не считается!



Конечно же, всё это мы делаем для наших «курдских партнёров». Вы знали, что у нас есть курдские партнёры? Вы хотели, чтобы они у нас были? Для чего именно мы стали партнёрами? На эти вопросы никто не отвечает. «Не вдавайтесь в подробности», — убеждают демократы.



Партия, под чьим управлением находится Балтимор и Ист-Сент-Луис, контролирует ситуацию! Они сделают Ближний Восток гораздо лучше! Как Хиллари Клинтон улучшила Ливию — там теперь бесконечная война и рынки рабов. И в процессе этого они сделают вашу жизнь ещё безопаснее. Это же называется контртеррористической операцией! Это не может быть чем-то плохим!



Дата выхода в эфир 01 марта 2021 года.



* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.



