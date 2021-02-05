Fox: США не нужно такое «возвращение» — Помпео раскритиковал внешнюю политику Байдена

Заявление Джо Байдена о том, что Америка «вернулась» на мировую сцену, вызвало недоумение у экс-руководителя Госдепартамента Майка Помпео. В интервью Fox News он напомнил, что при администрации Барака Обамы, в которой действующий глава Белого дома был вице-президентом, США допустили множество внешнеполитических просчётов, в том числе усиление «Исламского государства» в Сирии.

Чтобы поделиться своим первым впечатлением об этом, с нами на связи бывший госсекретарь, бывший глава ЦРУ, бывший конгрессмен от славного штата Канзас Майк Помпео. Господин секретарь, как у вас дела?

МАЙК ПОМПЕО, экс-госсекретарь США: Великолепно, Трей. Здорово принимать участие в вашей передаче, быть с вами в этот вечер, спасибо за приглашение. Рад вас видеть.

Мы тоже рады вас видеть, Майк. Итак, президент Байден говорит, что Америка «вернулась». Я и не знал, что мы куда-то уходили. Что вы на это скажете?

МАЙК ПОМПЕО: О Боже правый, Трей! «Вернулась». Неужели он имеет в виду, что мы вернулись к тому времени, когда ИГ* контролировало в Сирии халифат размером с Британию? Надеюсь, что нет. Президент Трамп и наша команда с этим разобрались. Когда он говорит, что Америка вернулась, имеет ли он в виду то время, когда Китай вытирал о нас ноги, уничтожал миллионы рабочих мест, в том числе в Канзасе и Южной Каролине, о чём мы знаем не понаслышке? Я надеюсь, что он не имеет это в виду под «вернулась».

Неужели он имеет в виду… он говорит о союзниках. Когда он говорит о «возвращении», неужели он подразумевает неуважительное отношение к таким союзникам, как Израиль, и дружеское обращение с террористами в Иране, отправке им контейнеров со 150 миллиардами долларов наличкой?

Я думаю, американский народ не может себе позволить такое возвращение, ещё восемь лет внешней политики Барака Обамы. Я надеюсь, что они будут продвигать политику, которая будет больше похожа на нашу внешнюю политику «Америка превыше всего».

Майк, я бы хотел остановиться поподробнее на трёх странах. Предлагаю начать с Китая. Мы знаем, что Китай сделал с нашей страной в результате пандемии. Вам прекрасно известно о том, что Китай творил и творит со своими собственными гражданами. Что вы можете сказать об этом?

МАЙК ПОМПЕО: Китай ведёт себя так, как не вела себя ни одна страна с 1930-х годов, Трей. По всему миру, в Вашингтоне, округ Колумбия, в Лос-Анджелесе находятся музеи, в которых рассказывают об ужасах, которые творились в 1930-е, и мы говорим, что такое больше никогда не должно повториться. И тем не менее на наших глазах, в наше время Коммунистическая партия Китая поступает именно так в отношении уйгуров и других меньшинств. Мир должен с этим разобраться, определить, что фактически речь идёт о геноциде. И я надеюсь, что действующая администрация отнесётся к этому вопросу столь же серьёзно, как к нему относились администрация Трампа и наша команда.

Он (Байден. — ИноТВ) упомянул Россию и вмешательство в выборы. Я имел удовольствие работать с вами в палате представителей. Вы относитесь к России так же жёстко, как и все, кого я знаю. Откуда взялась эта идея о том, что мы неожиданно станем жёстче относиться к России?

МАЙК ПОМПЕО: Если вы помните, вмешательство, о котором, как мне кажется, он говорит, случилось во время его вице-президентства. Оно происходило на выборах 2016 года, задолго до того, как администрация Трампа пришла к власти. Напротив, на выборах 2018-го, а затем и 2020-го мы усердно работали, чтобы предотвратить российское вмешательство. Я горжусь работой, которую мы проделали. Я горжусь нашей работой, тем, что мы дали отпор России. Как вы помните, они забрали Крым** при администрации Обамы.

Я хочу сказать, мы не хотим «возвращаться». Он говорит о возвращении Америки. Я не думаю, что наши друзья и союзники этого хотят. Я уверен, что этого не хочет американский народ.

Дата выхода в эфир 05 февраля 2020 года.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.



** Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).