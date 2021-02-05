«Выкинуть придурь из головы»: WT призвала Байдена дать бой «идеальному шторму» в отношениях Москвы и Вашингтона

Незадолго до избрания Джо Байден ясно дал понять, что Россия для США — это «главная угроза», что подливает масла в огонь и так непростых двусторонних отношений и грозит большими проблемами, пишет The Washington Times. Как отмечает издание, Байдену стоит умерить подобную риторику и всерьёз заняться основной темой в российско-американских отношениях — контролем над ядерными вооружениями.

С внешнеполитического фронта пришли хорошие вести — сообщения о том, что президент США Джо Байден и его российский коллега Владимир Путин договорились продлить договор СНВ-III, ограничивающий арсеналы стратегических вооружений. Подобный шаг — это благо для международной безопасности. Тем не менее было бы глупо гладить себя по голове и думать, что Москве и Вашингтону и впрямь удалось исправить американо-российские отношения, состояние которых иначе как катастрофическим не назовёшь, пишет The Washington Times.

В октябре 2020 года Байден ясно дал понять, что Россия для США — это самая серьёзная угроза национальной безопасности. После сообщений о том, что за широкомасштабной хакерской атакой на правительство США стоит Россия, разумно предположить, что Москва и Вашингтон ощетинятся против друг друга всеми возможными средствами.

В частности, незадолго до Рождества министр обороны России заявил, что интенсивность агрессивных действий американских вооружённых сил на границе участилась на 15% по сравнению с прошлым годом. Более того, в число этих сил входит скорее не лёгкая пехота, а наступательные средства вроде бронетехники, ударных вертолётов, атомных ударных подлодок и стратегических бомбардировщиков.

Между тем, западная пресса зациклилась на судьбе Алексея Навального и протестах в России. Однако подобное сочетание внутриполитических проблем с различными событиями на кибертеатре может оказаться для российско-американских отношений «идеальным штормом».

Однако на самом деле реальный вред, нанесённый предполагаемыми российскими кибератаками, весьма умозрителен. Им приписывают некоторые проблемы эстонского банка и незначительные по времени перебои с электроснабжением где-то на Украине. Была информация о том, что результатом российских киберопераций стал также брексит, однако подобные утверждения в последующем доказать не удалось. «Великая» кампания в социальных сетях в ходе американских выборов в 2016 году, судя по всему, оказалась по масштабам довольно незначительной, притом что назвать её изощрённой не поворачивается язык.

Тот факт, что российские тролли проявляли активность после тех выборов, объясняется тем, что русские просто хотели «разделить Америку» — как будто бы для американского общества раскол — это какое-то невиданное явление. «Теперь же давайте выкинем из головы эту злополучную придурь и обратимся к действительно серьёзной угрозе национальной безопасности — а именно к проблемам ядерных арсеналов в американо-российских отношениях», — призывает The Washington Times.

12 декабря российская АПЛ класса «Борей» произвела залп четырьмя МБР из Охотского моря в Белое море — на другой стороне России. Не будет преувеличением сказать, что одна подобная подлодка может в теории поставить крест на жизни Соединённых Штатов в её нынешнем виде.

Всего за несколько дней до этого российские войска задействовали все три элемента ядерной триады, включая как МБР наземного базирования, так и стратегические бомбардировщики Ту-160. «Говорят ли эти шаги о российской паранойе?» — задаётся вопросом газета.

Само собой. Однако очевидно, что ненужные провокации со стороны США и НАТО также способствуют обострению напряжённости в отношениях с Москвой. Вооружённые силы США и России находятся очень близко друг с другом, в том числе и как минимум в двух горячих точках — в Сирии и на востоке Украины. «Если в начале срока администрации Байдена конфликт на Украине обострится, то кто может сказать, чем всё закончится?» — размышляет издание.

Несмотря на то что об администрации Трампа зачастую отзываются так, как будто она шла пророссийским курсом, трудно представить себе, чтобы она действовала на этом фронте ещё жёстче. В конце концов, Вашингтон закрыл несколько консульств, ужесточил санкции, мешал российским газовым сделкам с Европой, организовал поставки летальных вооружений на Украину, проводил военные учения неподалёку от российских границ, а также вышел из целого ряда договоров о контроле над вооружениями.

Администрация Байдена может по-настоящему попытаться улучшить двусторонние отношения с Москвой. В качестве первого конструктивного шага новый президент может дать указание своим назначенцам перестать называть Россию «противником» и «главной угрозой». Подобная риторика подливает масла в огонь военной напряжённости, которая таит в себе огромную опасность.

«Американцы должны знать, что огромный ядерный арсенал России находится под единым, стабильным и разумным контролем, а не в руках раздробленного государства, которому грозит гражданская война. Более того, стабильная и процветающая Россия будет играть важную роль в ходе восстановления мира после экономического кризиса, вызванного глобальной пандемией», — подытоживает The Washington Times.