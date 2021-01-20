Foreign Affairs: Макфол предлагает Байдену свою «программу сдерживания» России

Бывший американский посол в Москве Майкл Макфол уверен, что изменения в политике США по отношению к России станут очевидны сразу же после инаугурации Джо Байдена. Разработку новой стратегии надо начинать с анализа и точной оценки степени угрозы, которую представляет путинская Россия, а также поиска способов, которые позволят США эффективно ей противостоять в разных сферах, пишет американский дипломат в статье для Foreign Affairs.

Сразу же после церемонии инаугурации избранного президента США Джо Байдена 20 января некоторые аспекты политики Вашингтона в отношении России изменятся, прогнозирует экс-посол Майкл Макфол на страницах Foreign Affairs. Он уверен, что новый президент США «больше не будет стремиться подружиться с президентом России Владимиром Путиным», как это делал Трамп, а начнёт без колебаний критиковать «агрессивные действия» Кремля.



По прогнозам Макфола, администрация Байдена также «вернёт либеральные нормы и демократические ценности в политику США в отношении России», что выразится в усилении критики в адрес «российской автократии» и в более активной борьбе в защиту прав человека. Кроме того, сразу закончится и прежняя «эпоха упрёков и критики» в адрес НАТО и трансатлантических союзников США, подчёркивается в статье.



Гораздо труднее будет разработать новую, всеобъемлющую стратегию в отношении России, в которой было бы установлено «правильное соотношение между сдерживанием Москвы и взаимодействием с ней в узких сферах общих интересов», предупреждает дипломат. Для этого он рекомендует администрации Байдена «избавиться от мифов и заблуждений, которые на протяжении многих лет мешали США аналитически оценивать Москву», и заменить их «точной оценкой того, какую угрозу на самом деле представляет путинская Россия», и как США могут эффективно ей противостоять.



Американские представления США о России сейчас искажены ошибочными мнениями и заблуждениями, поясняет Макфол: «Например, многие аналитики ошибочно полагают, что Россия — это слабеющая держава, переживающая упадок». Но такой анализ давно устарел, подчёркивается в статье: «Россия не является слабым и пришедшим в упадок государством, каким она была в 1990-е годы. Несмотря на негативные демографические тенденции и сворачивание рыночных реформ, она вновь стала одной из самых могущественных стран мира, военная, кибернетическая, экономическая и идеологическая мощь которой гораздо больше, чем большинство американцев могут себе представить».



Необходимо учитывать, что Россия по-прежнему является крупной военной державой и одной из двух ядерных сверхдержав, отмечает автор: «Путин вкладывает огромные средства в ядерную модернизацию, а США этого не делают. Он также выделил огромные ресурсы на модернизацию российских обычных вооружённых сил». По его мнению, российская армия сейчас представляет значительную угрозу для Европы и даже превосходит НАТО по некоторым показателям, включая количество танков, крылатых ракет и численность войск на границе НАТО и России.



Президент Путин также вкладывает значительные средства в разработку космического оружия, развитие возможностей разведки и киберпотенциала, о которых США «узнали на собственном горьком опыте, когда в прошлом месяце была разоблачена крупная российская хакерская кампания», говорится в статье. По оценке автора, по общему военному потенциалу Россия, вероятно, занимает третье место в мире. И хотя у Москвы, по сравнению с Вашингтоном, меньше официальных международных альянсов, однако её отношения с Китаем, включая укрепляющиеся военные связи, сегодня продолжают укрепляться, пишет Foreign Affairs.

И если с экономической точки зрения Россия пока значительно отстаёт от США и Китая, она всё же не является страной с настолько «разрушенной экономикой», какой её себе представляют многие американцы, подчёркивается в статье. Она занимает 11-е место в мире по величине экономики и шестое по паритету покупательной способности. При этом ВВП России на душу населения больше, чем ВВП Китая, отмечает Foreign Affairs.



При этом особую опасность, по мнению автора, представляет тот факт, что президент Путин «демонстративно пытается позиционировать себя как лидера нелиберального, консервативного мира, который, по его определению, прямо противоположен американскому либеральному интернационализму». Чтобы освободить европейцев от имперского контроля НАТО, он отстаивает суверенитет, а чтобы защитить автократию, он критикует США за поддержку так называемых цветных революций, подчёркивается в статье. Чтобы противостоять тому, что он называет «западным либеральным упадничеством», российский лидер продвигает свою трактовку христианских, традиционных семейных ценностей, которые являются основой «русской идентичности» и возрождающихся консервативных движений во всём мире, пишет Foreign Affairs.



Между тем «путинизм завоёвывает новообращённых», главным образом в Европе, но также и в США и в других частях планеты, предупреждает автор: «Почти в каждой европейской стране, так же как и в США, существует политическая партия или движение, которые поддерживают не столько западный либерализм, сколько нелиберальный путинизм. Слишком долго американские чиновники преуменьшали значение этого идеологического аспекта российско-американской конкуренции».



По мнению Макфола, Путин является крайне агрессивным лидером с гораздо более ревизионистскими взглядами, чем его китайский коллега. Хозяин Кремля уверен, что находится в состоянии войны с США, их союзниками и международными институтами, которые Вашингтон создал и в настоящее время поддерживает, подчёркивается в статье: «Путин больше не желает ни сотрудничать с Западом, ни даже занимать достойное место в либеральном международном порядке. Он скорее стремится разрушить этот возглавляемый Соединёнными Штатами порядок».



По прогнозам автора, Путин после долгих лет пребывания у власти «закоснел в своих взглядах и убеждениях», поэтому не собирается менять своё мнение об Америке, которую считает угрозой, или поддерживать любые попытки администрации Байдена возобновить масштабную позитивную двустороннюю повестку дня. «Байден и его команда должны признать, что в ближайшее время Путин не прекратит свои атаки на демократию, либерализм и международные институты. Поэтому в течение длительного времени они должны сдерживать путинскую Россию и проводить в отношении неё политику устрашения», — рекомендует Макфол.



Байден и его команда по национальной безопасности должны отказаться от устаревших представлений об исходящей от России угрозе и сформулировать новую политику сдерживания экономического, военного и политического влияния Кремля, уверен автор. По его мнению, Вашингтон может «противодействовать реализации путинского идеологического проекта», даже сохраняя сотрудничество с российским правительством в отдельных узких сферах, представляющих взаимный интерес, и «углубляя связи с российским обществом в целом».



При этом «сдерживание России» должно начаться первым делом на территории США, подчёркивает автор. По его мнению, администрация Байдена должна активно взаимодействовать с конгрессом и выделять больше ресурсов на сдерживание «российских киберугроз», особенно в отношении критической инфраструктуры, такой как банковская система США, электросети, вооружённые силы и системы ядерного оружия. Она также должна взять на себя дополнительную ответственность за повышение кибербезопасности всех американцев.



Процесс сдерживания должен включать и экономическую составляющую, поясняет Макфол: «Для продвижения своих внешнеполитических интересов Путин использует российские компании и капитал. Поэтому Соединённым Штатам и другим западным странам следует разработать стратегию ограничения экономической мощи Москвы путём ужесточения требований к прозрачности финансовой деятельности России на территории США, а также в европейских и азиатских странах. Российские экономические проекты, реализуемые на Западе с явно геополитическими целями, такие как строительство газопровода «Северный поток — 2», должны быть заблокированы».



Чтобы сдержать «распространение идеологической власти Путина в США», администрация Байдена должна также разработать более чёткие правила и нормы, требующие от России большей прозрачности в её деятельности по оказанию влияния на общественное мнение США, будь то через традиционные или социальные сети, фонды, благотворительность или неправительственные организации (НПО), подчёркивается в статье. Кроме того, сдерживание внутри страны должно «включать мероприятия по противодействию вмешательству России в выборы в США в будущем», пишет Foreign Affairs.



Параллельно необходимо реализовать политику сдерживания за рубежом, которая обычно начинается с проведения политики устрашения, говорится в статье. После 2014 года члены НАТО уже обязались увеличить свои расходы на оборону до 2% от ВВП, развернули дополнительные войска в Эстонии, Латвии, Литве и Польше и выделили дополнительные средства на противодействие кибератакам и дезинформационным операциям. Кроме того, США инициировали многомиллиардный проект по увеличению своего военного присутствия в Европе и помогли стимулировать действия НАТО по обеспечению боеготовности, что позволило альянсу в течение 30 дней перебросить в восточные государства-члены около 300 тыс. военнослужащих, 30 боевых кораблей ВМС и 30 авиаэскадрилий, сообщает Foreign Affairs.



Это полезные инициативы, но их недостаточно, уверен Макфол. По его мнению, «для отражения нападения России» альянсу необходим более мощный потенциал обычных сухопутных сил — особенно на его уязвимом южном фланге. Кроме того, НАТО нужно повысить мобильность войск между странами и устранить усиливающиеся политические разногласия между государствами-членами, в частности, Венгрией, Турцией и другими союзниками. НАТО также необходимо подтвердить свою приверженность демократическим ценностям: установить минимальные стандарты управления, которые государства-члены должны соблюдать, и в случае несоблюдения которых их членство может быть приостановлено, подчёркивает дипломат.



Для осуществления этих действий необходимо обновить руководство альянса со стороны США, рекомендует автор: «Байден должен дать понять, что США вновь готовы защищать своих союзников по НАТО и взаимодействуют с лидерами стран-союзников в вопросах повышения боевой готовности войск». В то же время, подтверждая готовность США выполнять свои обязательства перед НАТО, Байден должен подчеркнуть, что это «оборонительный альянс, который никогда не нападал на Россию». Но лучший способ сохранить мир в Европе — это «дать Путину понять, что военная агрессия против страны — члена НАТО обойдётся дорого», говорится в статье.



При этом администрация Байдена должна сохранить, если не ужесточить, нынешний режим экономических санкций в отношении Москвы, чтобы максимально поддержать Украину, пишет Макфол: «Команда Байдена должна как минимум сохранить действующие сегодня санкции, поскольку в Европе растёт усталость. Отмена этих санкций до того, как Путин изменит курс в отношении Украины, стала бы страшным сигналом». Администрация Байдена также должна пытаться оказывать поддержку другим странам, расположенным на границе с Россией, — Армении, Грузии, Молдавии и Узбекистану, и все они «заслуживают повышения уровня дипломатических связей», уверен автор.



Вашингтону пора подкреплять все свои заявления делами, подчёркивается в статье: «Путин заявил, что либерализм устарел, и администрация Байдена должна доказать, что он неправ — прежде всего, возродив американскую демократию у себя в стране. В то же время будущий президент должен выполнить своё предвыборное обещание повысить роль ценностей во внешней политике США, особенно в отношении России». Для этого и должны служить новые санкции, поясняет автор.



Кроме того, по его мнению, администрация Байдена должна реструктурировать правительство США, чтобы «более эффективно продвигать либерально-демократические ценности», и реформировать Агентство США по глобальным медиа (USAGM), которое серьёзно пострадало в годы правления Трампа. «Вашингтону не следует отвечать на российскую пропаганду пропагандой американской. Ему скорее следует попытаться противодействовать дезинформации с помощью реальных репортажей от заслуживающих доверия журналистов в России, на Украине и других странах региона», — поясняет Макфол.



Он рекомендует Вашингтону «для поддержки независимой журналистики и антикоррупционной деятельности в России и прилегающем регионе» разработать новые программы и подходы.«Прямое финансирование Соединёнными Штатами российских СМИ скомпрометирует их. Вместо этого США должны сосредоточиться на предоставлении возможностей для краткосрочного обучения, работы в рамках годичных научных программ в американских и европейских университетах, и стажировки в западных медиакомпаниях. Образование и свободный поток информации являются наиболее эффективным оружием, которым располагают США в борьбе с российской пропагандой», — подчёркивается в статье.



Администрация Байдена также должна содействовать тому, чтобы американские социальные медиаплатформы «ослабляли акцент» и предоставляли больше необходимой информации о контенте, исходящем из Кремля, уверен автор. Для этого он призывает скорректировать алгоритмы, используемые для ранжирования и организации контента в поисковых системах YouTube, Google и Bing, чтобы «понизить рейтинг информации, распространяемой Россией через свои пропагандистские каналы».



А когда такой контент появляется в результатах поиска, его должны размещать «в паре с аналогичным контентом, предоставляемым более надёжными новостными организациями», подчёркивается в статье. Например, каждый раз, когда в поиске по новостям появляется статья или видео от RT*, рядом с ними обязательно должен появляться и альтернативный материал BBC, поясняет Макфол. «Администрации Байдена следует работать параллельно с другими демократиями мира над разработкой общего свода законов и протоколов для регулирования деятельности российских государственных СМИ, включая ботов и троллей», — говорится в статье.



Но даже активно сдерживая влияние России внутри страны и за рубежом, Вашингтон одновременно должен пытаться взаимодействовать с Кремлём по «небольшому ряду вопросов на взаимовыгодной основе», как это было во время холодной войны, советует автор. В частности, он рекомендует администрации Байдена сразу начать взаимодействовать с Путиным, чтобы постараться продлить договор СНВ-3. «Этот договор не только позволит предотвратить ненужную гонку вооружений между Россией и США, но и ввести меры контроля исполнения условий договора, благодаря которым можно будет получать ценную информацию о российском ядерном оружии и его модернизации», — подчёркивается в статье.



США должны также пытаться взаимодействовать с Россией в решении небольшого числа общих международных проблем, таких как пандемия коронавируса, глобальное изменение климата, а также договор о нераспространении ядерного оружия, в рамках международных институтов. Но в то же время необходимо с«держивать её неправомерные действия» в рамках других международных организаций, включая, прежде всего, Интерпол, уверен Макфол. По его мнению, со временем «налаживание и поддержание связей с российским обществом позволит свести на нет путинскую антиамериканскую пропаганду и развенчать существующие в США стереотипы о русских».



В более общем плане, высокопоставленные чиновники администрации Байдена должны стремиться к установлению более регулярных контактов со своими российскими коллегами, чтобы снизить риск возникновения опасных недопонимания и недоразумений, способных привести к катастрофической эскалации, заключает автор: «Сколько бы переговоров Вашингтон и Москва ни проводили, между ними и дальше будут расхождение во мнениях, соперничество и противоречия по многим вопросам. Но непонимание никогда не должно быть источником вооружённого конфликта».

* «Не перепутайте: это не цензура, это — свобода слова», — прокомментировала статью Макфола Маргарита Симоньян, главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» (прим. ИноТВ).