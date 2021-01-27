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Прощупывание почвы — National Interest о первом телефонном разговоре Путина и Байдена

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Первая телефонная беседа Владимира Путина и Джо Байдена, недавно занявшего пост президента США, позволила прощупать почву для будущих контактов, пишет The National Interest. И хотя аналитики оценивают эту беседу по-разному, её важнейшим результатом на сегодняшний день стало продление договора СНВ-III, подчёркивается в статье. Что же касается остального — остаётся лишь ждать и смотреть, какие шаги стороны предпримут в дальнейшем.
Прощупывание почвы — National Interest о первом телефонном разговоре Путина и Байдена
Reuters

Первый телефонный разговор президента США Джо Байдена и его российского коллеги Владимира Путина, который состоялся 26 января 2021 года, уже успел стать предметом различных толкований и споров, пишет The National Interest. Опубликованная Белым домом информация по этой беседе весьма скудная. В то время как российские СМИ подчёркивают, что Кремль считает «позитивным сигналом» заявление о продлении сторонами договора СНВ-III, говорится в статье.

Внимание аналитиков сосредоточилось даже на очерёдности звонков Байдена после вступления в должность. Они отмечают тот факт, что Путин стал седьмым по счёту в череде мировых лидеров, с кем официально связался новый американский президент. Первые звонки Байден по традиции сделал президенту Мексики и премьер-министру Канады, за ними последовали лидеры трёх «главных союзников» США в Европе — Великобритании, Франции и Германии. Далее Байден связался с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом и лишь затем с Путиным.

Следует ли это понимать как сигнал о «понижении» Путина в ранге в плане его важности для США — или, наоборот, как знак почтения? Учитывая, что с российским лидером Байден побеседовал раньше, чем с лидерами Китая, Японии, Индии, Южной Кореи и Израиля, не говоря уже о партнёрах Америки в Центральной и Восточной Европе. Мнения аналитиков в этом вопросе расходятся, говорится в статье. Некоторые также выдвинули предположение, что это признак того, какое большое значение новый президент США придаёт разговору о судьбе оппозиционного «борца с коррупцией» Алексея Навального, пишет The National Interest.

Официальная публикация Белого дома по этой беседе содержит весьма скудную информацию, отмечается в статье: «В ней можно увидеть запоздалое перечисление всех обид и претензий к администрации Путина и к российскому государству: здесь и хакерские взломы, и вмешательство в выборы, и награды, объявленные за головы американских военнослужащих в Афганистане, и действия России на Украине, и отравление Навального». 

В американском сообщении также подчёркивается, что Байден строго предупредил Путина: с приходом в Вашингтон новой администрации Соединённые Штаты «будут твёрдо защищать свои национальные интересы, отвечая на действия России, идущие во вред нам и нашим союзникам». Иными словами, в отличие от Трампа, Байден со своей командой «готов быстро и решительно отвечать на любые беззакония Москвы», поясняет The National Interest. Американские источники также соообщают, что российская сторона была уведомлена о возможном введении дополнительных американских санкций. 

В то время как в российском сообщении о той же телефонной беседе отмечается, что президенты России и США вместе обсудили проблемы, связанные с пандемией коронавирусной инфекции, различные вопросы в сфере торговли и экономики, а также перспективы ядерного соглашения с Ираном. В свою очередь, российские СМИ подчёркивают, что Кремль считает «позитивным сигналом» заявление о продлении сторонами договора СНВ-III, в котором косвенно признаётся определённая степень равенства между Вашингтоном и Москвой (по крайней мере, в области ядерных вооружений), пишет The National Interest. 

Заявление о том, что стороны договорились «изучить возможность проведения дискуссий по вопросам стратегической стабильности, контроля вооружений и новых угроз безопасности», тоже истолковывается в Москве как приглашение начать двусторонние переговоры по широкому кругу проблем, говорится в статье. В частности, председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев, комментируя первый разговор Байдена и Путина, назвал его началом российско-американских попыток «найти общие точки, которые способствовали бы дальнейшему укреплению мира и стабильности во всём мире». 

«Безусловно, Кремль по-особому интерпретирует переговоры, которые он хотел бы провести с Вашингтоном. Это должна быть деловая дискуссия о компромиссах и взаимовыгодных обменах, на проведение которой с администрацией Трампа надеялась российская сторона (но в итоге ничего не добилась)», — поясняется в статье. В то время как команда Байдена, в отличие от Кремля, наверняка видит в таких переговорах с Москвой возможность «чётко донести до неё, каких шагов Вашингтон ждёт от России и на отказ от каких действий с её стороны он рассчитывает», прежде чем начинать дискуссию о нормализации российско-американских отношений, подчёркивает The National Interest.

Похоже на то, что главной целью этого телефонного разговора было «прощупывание почвы», отмечается в статье. И не столь важно, свидетельствует ли очерёдность бесед Байдена о «признании важности Путина в мировых делах», либо это является сигналом о «новом сплочении западного альянса» после ухода Трампа, полагает автор: «Главное в том, что Байден напрямую поговорил с Путиным. Причём не в статусе вице-президента или кандидата, а уже как глава исполнительной власти».

Вместе с тем, Байден как президент получил возможность «присмотреться» к Путину в тот момент, когда Россия продолжает бороться с пандемией коронавирусной инфекции, а на нефтяном рынке по-прежнему разгораются ценовые войны, говорится в статье. Если не считать продление договора СНВ-III, то никаких новых результатов в двусторонних отношениях с приходом Байдена достигнуто пока не было. «Нам придётся подождать и посмотреть, какие шаги стороны предпримут в дальнейшем», — заключает The National Interest. 

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